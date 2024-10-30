郭富城舊愛改名轉戰商界生活富貴勁凍齡　曾拍三級片閃電息影移民

現年58歲的姚正菁曾與郭富城拍拖，因郭富城舊愛的身份而備受關注，早已淡出演藝圈的她甚少公開露面，但仍不時相約昔日好友聚會。日前資深傳媒人汪曼玲相約姚正菁食飯，並在社交平台曬出合照，寫道：「在澳門的日與夜，非常歡樂。今次終於和姚芷（正）菁（改名姚舜熏）取得聯絡，一齊吃晚飯，又替我們安排七人豪華車返港，方便又舒適。她的小女兒林映說也參加了今年溫哥華的華裔小姐競選，大力支持她當選。原來菁菁和劉少君也很熟絡，在嘉禾期間也曾合作拍電影，多年不見，今日難得敘舊。」

資深傳媒人汪曼玲相約姚正菁食飯。（微博@汪曼玲）

長髮及肩的姚正菁雖然已年過半百，但保養得宜，皮膚緊緻。（微博@汪曼玲）

一雙大眼「電力」更勝當年！（微博@汪曼玲）

相中所見，長髮及肩的姚正菁雖然已年過半百，但保養得宜，皮膚緊緻，一雙大眼「電力」更勝當年！樣貌甜美的姚正菁，早在中學時期就接拍廣告，1986年參加TVB舉辦的電視小姐選舉，雖然三甲不入，但仍簽約成為旗下藝人，曾演出經典短劇《季節》，又拍過古裝劇，但可惜發展平平，反而因與郭富城的一段情而為人熟悉，不過最後分手收場。

少女時代的姚正菁好靚女。（網上圖片）

曾演出經典短劇《季節》。（林建明Facebook）

上排左起何小慧、盧宛茵、林建明、郭峰、李家聲、金廣誠。下排左起盧海鵬、羅蘭、姚正菁。（林建明facebook）

姚正菁於1993年連拍三部三級片求突破，可惜演藝事業仍未見太大起色。（電影截圖）

發展平平。（電影截圖）

姚正菁素顏照。（微博@姚正菁）

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分手後，姚正菁於90年代中期接拍多部三級片，包括《貼身情人》、《夢情人》和《哪個少女不多情》，更幾乎全裸出鏡，紅極一時。不過姚正菁在巔峰之際突然息影，移民新西蘭結婚，並誕下兩女。近年姚正菁已改名「姚舜薰」，並轉戰商界發展，返回家鄉上海做時裝生意，曾大曬名錶，生活富貴。姚正菁無論樣貌還是身材都保養得宜，而她的囡囡林映說（Claudia）亦遺傳了媽媽的優良基因，更參加了《溫哥華華裔小姐競選2024》！

近年姚正菁已改名「姚舜薰」，並轉戰商界發展。（IG圖片）

生活富貴。（IG圖片）

姚正菁囡囡林映說（Claudia）。

遺傳了媽媽的優良基因。

參加了《溫哥華華裔小姐競選2024》。

笑容甜美。

似足媽咪。

參加選美。