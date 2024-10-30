57歲吳婉芳由二仔胡智同指導健身　輕鬆舉鐵曝光超Fit狀態

現年57歲的1986年港姐亞軍吳婉芳自1993年與富商胡家驊結婚後就淡出幕前，兩人育有大仔胡智略（Caspar）、二仔胡智同（Lynus）及孻女胡智晴（Helene），當中胡智同高大靚仔，更擁有爆肌身材，獲封「鑽石級筍盤」！2022年胡智同與朋友合資7位數，在中環開設健身中心，獲不少圈中人捧場。日前胡智同在IG上載了一段短片，記錄一天的行程，片中除了見到王敏德女兒王麗嘉（Irisa）之外，原來胡智同還擔任媽媽吳婉芳的健身教練！

吳婉芳以及三名寶貝仔女。（IG@lynuswoo）

大隻有型的胡智同一向被譽為城中筍盤。（IG@lynuswoo）

大曬爆肌照。（IG@lynuswoo）

2022年Lynus與朋友合資開設健身中心，當時契爺張學友都有去撐場。

拍片記錄一日的行程。（影片截圖）

好大隻！（影片截圖）

騷肌。（影片截圖）

大隻！（影片截圖）

腹肌！（影片截圖）

王敏德女兒王麗嘉（Irisa）。（影片截圖）

片中所見，一身全黑打扮的吳婉芳，在囝囝的指導下做負重訓練，之後還與囝囝做出擊拳動作，據胡智同透露媽媽剛剛才開始健身訓練，希望Keep Fit，而片中的吳婉芳氣質及美貌依然清秀，保養得宜，完全沒有老態，不負凍齡女神之名！

一身全黑打扮的吳婉芳，在囝囝的指導下做負重訓練。（影片截圖）

輕鬆完成！（影片截圖）

零老態。（影片截圖）

keep fit！（影片截圖）

吳婉芳婚後一直養尊處優，十分低調，去年11月她與大仔胡智略（Caspar）及新抱霍詠盈（Caroline）一起出席晚宴，霍詠盈在IG曬出合照，並hashtag「奶奶似家姐」，網民紛紛留言大讚吳婉芳如「天仙下凡」，眼見奶奶這麼受歡迎，霍詠盈亦表示開心：「其實大家的留言我都有看喔，但我覺得絕世美女能成為我媽咪，然後遺傳她基因的兒子是我的丈夫，我才是真正贏家。」可見她都十分認同奶奶美貌出眾！

最美奶奶！（IG@lynuswoo）

奶奶似家姐！（IG@carolinefwy）