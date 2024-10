2020年以大熱姿態勇奪香港小姐冠軍及最上鏡小姐的「雙料冠軍」的謝嘉怡(Lisa),又因深邃輪廓及出眾氣質,被譽為近年最美港姐。可惜入行以來甚少被安排拍劇,更被指備受冷待,不過謝嘉怡早已另覓出路,她積極經營健康飲品生意,最近又創業,投資電子卡片生意。

Lisa好靚。(謝嘉怡ig)

謝嘉怡更以黃色低胸短裙示人,非常漂亮!(陳順禎攝)

謝嘉怡近日與家人去外地旅行,在當地親親大自然摸大象,又性感上陣大騷身材。謝嘉怡發文稱感恩有機會與家人享受快樂時光:「A day or two of pure happiness, so thankful to have the opportunity to do these things with my family」。有人留言請求謝嘉怡不要騎乘大象,謝嘉怡澄清圖中是自然保護區,只允許餵食,不准騎乘大象,她補充指:「they get to spend their retirement being fed and happy!(牠們能夠開心飽足地度過退休生活!)」

