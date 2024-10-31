65歲林敏驄孖神秘女拍抖音唱歌片　貼身豹紋吊帶裙盡曬逆天長腿

現年65歲的林敏驄是圈中出名的鬼才，同時身任填詞人、演員、主持及媒體創作人。近期林敏驄主力拍攝抖音片段，更經常與一位身材高䠷的美女合唱兼爆肚改歌詞，引起網民熱議。

近期林敏驄主力孖神秘性感女拍抖音唱歌片。（抖音）

林敏驄連日來在抖音上載了數段獻唱經典歌曲的片段，更與身穿低腰褲露臍的性感美女合唱。兩人唱歌時手舞足蹈，而網民就對這名身材出眾的性感女非常感興趣，更留言表示：「這女是誰？」、「這女的好身材」、「條女得吖」。在另一片段，性感女更脫去外套，只以超貼身豹紋吊帶短裙示人，大曬逆天長腿。據抖音簡介，這位美女名為熙彤，來自廣州，是以為退休模特兒，並非專業歌手，身高高達178cm。

網民就對這名身材出眾的性感女非常感興趣。（抖音）

這位美女名為熙彤，來自廣州，是以為退休模特兒。（抖音）

林敏驄非常有才華，曾得兩位港姐垂青，990年與有「電眼美人」之稱的1987年港姐亞軍李美鳳於加拿大秘密註冊結婚，可惜兩人的婚姻只維持5年。其後李美鳳與台灣國茶實業太子爺鄭翔中於飛機上舉行訂婚儀式，當時轟動中港台。

林敏驄與陳伶俐結婚10年，育有兩個兒子，不過兩人在2008年離婚。（VCG）

其後林敏驄在1997年公開與落選港姐陳伶俐的戀情，翌年宣布婚訊，育有兩名兒子林肯和林善。雖然兩人在2008年結束10年婚姻，但兩人仍維持友好關係，兩兒子同是資優兒童，其中大仔林肯IQ更高達130，更考入港大神科IBGM（International Business and Global Management）。而陳伶俐則在2012年再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並誕下一名兒子劉駿浠。