TVB百億花旦3年後終於再拍劇　皮膚白滑氣場不輸大2歲視后楊茜堯

劇集《黑色月光》現正在無綫（TVB）熱播中，視后楊茜堯（原名楊怡）再度出山，自然號召力十足，連帶其他角色都備受注目，當然楊茜堯的凍齡美貌亦是焦點所在。近日楊茜堯與另一位TVB貴氣花旦對戲片段曝光，兩人美貌較勁竟不相上下？

鄧伊婷話同楊茜堯演對手戲時，有畀對方嘅氣場嚇到真心驚出嚟。

日前有網民分享《黑色月光》借場拍攝的片段，片中楊茜堯正準備埋位，而另一位花旦則是飾演楊茜堯細妹的「余曦晨」。相隔三年再拍劇，黃翠如顯得十分淡定專業，加上有視后坐陣，更是安心。沒有TVB濾鏡下，楊茜堯皮膚狀態如上鏡般靚女，又瘦又白令人羨慕，令網民大讚！而黃翠如亦不輸蝕，雖然被踢爆因通宵拍戲而氣色略為疲倦，但勝在氣質取勝，兩大美女同場畫面非常養眼！

(左起) 黃翠如、楊卓娜、楊茜堯、林夏薇。(資料圖片)

黃翠如與蕭正楠結婚後大幅減產，其爸爸公司市值百億，身為「百億千金」的她未有靠父幹，反而靠個人努力由低做起，近年更轉型做KOL拍片介紹各地文化及吃喝玩樂的生活。雖然早年被批演技欠佳，但黃翠如沒有放棄，暌違三年再拍劇，在《黑色月光》飾演被強姦後患有嚴重焦慮症的角色，獲激讚演技有進步。她亦珍惜得來不易的機會，坦言每一次演戲都抱住最後一次機會的心態，相當珍惜每個角色。

楊茜堯同黃翠如對戲。（抖音）

楊茜堯好專業。（抖音）

黃翠如都好淡定。（抖音）

黃翠如久違三年拍戲！（抖音）

專業！（抖音）

黃翠如曾被封做「百億千金」（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如三妹黃麗茵2023年2月結婚。（IG：@jingwongmusician）

陳自瑤與連詩雅為黃翠如慶生。(IG圖片)

陳自瑤與連詩雅為黃翠如慶生。(IG圖片)