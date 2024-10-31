郭珮文首次拍旅遊節目浸浴騷身材　陳懿德自爆為着泳衣刻意減肥

陳懿德和郭珮文今日（31日）出席《自駕德島》記者會，並在現場與主持黎諾懿分享拍攝感受！黎諾懿接受《香港01》訪問表示：「第一次拍旅遊節目同埋去德島，好多體驗都係好特別同埋新嘗試，我香港都比較少出埠，去到唔同環境都覺得好特別，都可以食到好多美食。」她拍攝前以為需要有許多「扮嘢嘅橋段」，並表示：「之後發現旅遊節目係比想像中嘅真實。」

陳懿德和郭珮文今日（31日）出席《自駕德島》記者會。（陳順禎攝）

被問到在節目中玩激流的情節，陳懿德坦言嚇到心臟病：「其實呢個係我成個節目最深刻嘅行程，但係呢一個激流真係好刺激，本身我係化咗全妝，但過咗一條瀑布之後就完全幫我落晒個妝。黎諾懿仲笑我好似海獅咁。最開心就係喺呢個環節當中郭珮文突然自爆感情線。」郭珮文自認有點跳脫：「其實我講感情事係有感而發，因為去咗個瀑布嗰度，好似失戀嘅時候比一場雨去淋，瀑布啲水打落嚟其實係有啲痛。」她透露黎諾懿有關心她的感情狀況，以及有即場慰問。

郭珮文節目中浸浴騷身材。（陳順禎攝）

陳懿德自爆為着泳衣刻意減肥

講到節目當中浸溫泉的畫面尺度，郭珮文笑言：「都正常嘅，等陣先唔係喎正常浸溫泉係唔着衫。」陳懿德則馬上澄清：「我哋係有圍住個毛巾，係電視嘅尺度有着衫嘅。」陳懿德強調因為要着泳衣而去減肥，她說：「因為喺節目要企喺郭珮文隔離。嗰陣時間我係瘋狂開始減，大概一個月前就要去做運動，但去完呢一個旅程之後我覺得肥返。」

陳懿德強調因為要着泳衣而去減肥。（陳順禎攝）

郭珮文首次拍旅遊節目。（陳順禎攝）

陳懿德主持功力了得。（陳順禎攝）