林穎彤正式宣布約滿TVB離巢　去年惹官非全面停工星途受阻

現年32歲的林穎彤（Bella）去年10月捲入JPEX案風波，又與緋聞男友鄭雋熹等人涉「在醫院作出擾亂秩序的行為」，案件早前在粉嶺法院判決，林穎彤罪名不成立，但惹上官非的她形象插水，幕前工作全面暫停，星途受阻，昨日（1日）林穎彤在IG上載了一段影片，正式宣布約滿TVB離巢。

林穎彤。（IG@bella_lam）

全面停工。（IG@bella_lam）

林穎彤近月演藝工作停擺。（IG@bella_lam）

林穎彤被控「在醫院作出出擾亂秩序的行為」。（葉志明攝）

鄭雋熹。（資料圖片）

林穎彤寫道：「我開始我充滿未知的新跑道，你成為我過去的一頁！甜酸苦辣全都經歷過，講起你就好像代表着某階段嘅自己咁，心中感恩，會心微笑，再揮揮手好好道別，然後頭也不回向著新跑道勇往直前#謝謝所有喜歡過我的觀眾」。片中所見，林穎彤拎住一把鎖匙講道：「我們分開了」，之後她再拿着TVB員工證，並說：「無錯，我和TVB完約了」。林穎彤更有感而發：「感謝公司曾經帶來的所有，所有美好畫面及甜酸苦辣都在心底，但到了某個階段，會覺得自己是時候需要離開，離開後反而會看到一個不一樣的自己，所以心中感恩，會心微笑，然後好好道別吧」，最後她在TVB電視城門口跳起並揮手告別，宣布正式離巢。

（IG@bella_lam）

正式完約。（影片截圖）

回憶昔日點滴。（影片截圖）

形容似戀愛一樣的關係。（影片截圖）

參演過不少劇集。（影片截圖）

正式離巢。（影片截圖）

林穎彤曾經歷悲慘童年，剛出世不久爸爸就拋妻棄女，兩母女曾一起行乞及拾紙皮維生，後來申請到綜援才改善生活。林穎彤自小已十分生性，因參加電視台節目而被發掘做童星，16歲參加選秀節目《十人巷》勝出後加入TVB，近年因主持節目《安樂蝸》而為人熟識，而她在劇集《城寨英雄》中飾演的孖辮妹「鑫鑫」一角更令人印象深刻。不過林穎彤因惹上官非，連月來工作全面停擺，她亦趁機讀書增值自己，相繼修畢「應用營養學及營養補助劑基礎證書」課程、手作護膚品導師課程及國際芳療師培訓課程等。

童星出身。（IG@bella_lam）

林穎彤近月演藝工作停擺。（IG@bella_lam）

曾在《城寨英雄》中飾演鑫鑫。（影片截圖）