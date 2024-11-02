古佩玲話神秘黑衫男原來係呢個關係　台上被陳浚霆冷落唔通因為佢

《TVB同行創新節目巡禮2025》昨日（1日）於電視城舉行，每位藝員都悉心打扮出席，巡禮中有黎耀祥、郭晉安、陳豪、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、蔡思貝、陳法蓉、龔嘉欣、羅子溢、張曦雯、陳曉華、丁子朗等人，全台過百位藝員傾巢而出。

《TVB同行創新節目巡禮2025》昨日於電視城舉行，每位藝員都悉心打扮出席。(胡凱欣 攝)

日前古佩玲被網民分享了她同一神秘黑衫男子放狗的照片，有指她「真命天子」出現，有位高大威猛男友，更與陳浚霆此情不再。昨日節目巡禮大曬冷中，古佩玲與陳浚霆同為處境劇《愛.回家之開心速遞》站台，平時「糖黐豆」的二人，在台上陳浚霆竟然沒有理會古佩玲。陳浚霆只顧著「三太」樊亦敏，難道二人真的因為這個神秘黑衫男而「割蓆」？

古佩玲真係飛甩陳浚霆?（小紅書）

古佩玲接受《香港01》訪問時表示該男生並不是她「新男友」：「嗰個其實係我嫂嫂個細佬。」因為哥哥家添丁，所以回來香港，而當日被拍到的原因其實是：「佢哋係喺屋企照顧個bb，咁我就因為放狗，所以就佢陪我一齊放狗啦。」古佩玲表示「細佬」與她年紀相若，更不停推銷他：「靚仔啊！單身㗎！」率先落閘表示無發展的可能。

古佩玲接受《香港01》訪問時表示該男生並不是她「新男友」。(胡凱欣 攝)

古佩玲話呢個男仔係佢嫂嫂個細佬。(胡凱欣 攝)

巡禮上，陳浚霆只顧著樊亦敏，任由她自己回去後台時，她就對陳浚霆「幫到盡」，古佩玲表示：「頭先落台嗰陣，其實我個鞋帶甩咗啦，我呢對高爭鞋有好多鞋帶，我落台嘅時候佢就一直扶住我啦，但佢就好慌張。因為啊媽係後面，佢就喺度諗緊扶我好定扶啊媽好。」

巡禮上，陳浚霆只顧著樊亦敏，任由古佩玲自己回去後台。(胡凱欣 攝)

但古佩玲就對陳浚霆「幫到盡」。(胡凱欣 攝)

古佩玲話其實陳浚霆冇唔理佢。(胡凱欣 攝)

但古佩玲被問到與陳浚霆的發展機會時，她立即派「好人卡」表示二人只是朋友：「我哋大家依家都係好好嘅朋友，佢都好gentleman嘅，我哋之前都話有約一齊放狗，但係仲未夾到一個時間去放狗。」相信到時大家見到古佩玲與陳浚霆一起去「放狗」時，原來是他們一早已經約定，「絕對不是拍拖」的。

古佩玲同陳浚霆真係好friend。(胡凱欣 攝)

古佩玲於巡禮中，只有一部處境劇在手，她對只有一劇在手都感到開心：「因為拍《愛.回家》都差唔多日日返廠，今日我哋《愛.回家》一齊出嚟都好似一個大家庭咁。」