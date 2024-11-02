前玉女歌手25歲淡出升呢做億萬富婆　考私人飛行執照賀半百生日

現年49歲的張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎，亦在TVB演出過不少電視劇，淡出幕前後創辦美容纖體公司，在商界大展拳腳，2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！即將迎來50歲生日的她日前在社交網透露剛參加航空法考試，估計是想取得俗稱「私人飛行執照」的自用駕駛員執照（簡稱PPL），相信是送給自己最特別的禮物。

一身富貴Look現身民航處門口。（IG/@shirley_msc）

非常有型！（IG/@shirley_msc）

張玉珊留言稱考牌是毅力及挑戰自己，她以英文表示：「今天通過了航空法考試！對於我這種缺乏天賦的人來說，只能努力，努力，再努力！這是唯一的辦法。」張玉珊又加上標籤「第三個牌嘅開始 #AirLaw #workhard #Perseverance #ChallengeYourself #DoWhatMakesYouHappy #startnextexam」。

威風！（IG/@shirley_msc）

有錢人活動！（IG/@shirley_msc）

有型！（IG/@shirley_msc）

女強人！（IG/@shirley_msc）

早年已對飛機有濃烈興趣！（IG/@shirley_msc）

而一向低調處理感情事的張玉珊，去年7月底突然公開認愛富豪盧啟賢（Calvin Lo），更大讚男友孝順、體貼，兩人有很多共同話題，感情很好。兩人不時出席朋友聚會，愛得高調。曾有過一段婚姻的盧啟賢，在2018年與廖碧兒爆出戀情，更曾一度傳出婚訊，但最後雙方分手收場。

張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎。（影片截圖）

2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！（IG@shirley_msc）

出雙入對。（IG圖片）

蜜運中。（小紅書圖片）

張玉珊與男友盧啟賢不時一起出席聚會。（影片截圖）