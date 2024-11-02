譚輝智求證拉姑點解做迷妹　「鍾意你生到咁嘅樣都夠膽上台」

現年40歲、已婚育有一對仔女的譚輝智，今年憑歌唱真人騷《中年好聲音2》一夜爆紅，由素人變新人，晉升新一代師奶殺手成為「中2生」首位開騷的成員外，就連謝霆鋒母親狄波拉(拉姑)也為他變身應援粉絲。譚輝智為人生第一首派台歌《多麼感激》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。節目中，譚輝智親解最初戰《中年好聲音2》曾報稱職業是「廣告設計員」的原因，他指從沒想過從數千人海選殺入總決賽摘下亞軍，從沒想過會變成高分人氣王，令經營地產建築公司老闆富爸爸譚握籌的背境被揭，他說：「其實無諗過，本身諗住唱兩首歌就走。」不過，亦因為富爸爸及家人影響，才讓他人到中年重拾唱歌興趣。



《中年好聲音2》的亞軍譚輝智。

《中年好聲音2》的亞軍譚輝智。（梁碧玲攝）

節目中，譚輝智自揭唱歌深受爸爸譚握籌影響，「爸爸本身好唱口，亦鍾意唱歌！我細個讀書，佢朝朝七點就開機唱青山的《可愛的人生》。由《中年好聲音1》佢已經集集追，第一輯已經話啱我。到第二季宣傳，不斷叫我去參加，我就話應該係爸爸你去參加，大強哥(吳大強)都可以，爸爸都得，我地互相推，最初根本無上心。」最後交報名表，原來是家人夾計令譚輝智參賽，「最初阿妹話想一齊跟李佳老師(第一季參賽者)學唱歌，點知去到就得翻我自己學，本身以為咁就完事，點知李佳老師就幫我報咗名，之後收到《中年好聲音2》面試電話。」譚輝智自認怕醜，往電視台面試當日，想過打退堂鼓，「一見到個舞台已驚。諗諗下，採排都驚到腳軟，正式比賽有評判咪仲驚？當下我直頭想走人。其實我到電視台門口已想縮沙！唸返成件事係開心既，成個過程最大既得益係自己勇敢左，行左一大步，爸爸都為我驕傲。」

譚輝智中年再追夢成功。

譚輝智唔明拉姑點解會欣賞佢。

對於決賽輸給古淖文被指「揀錯歌」選唱MC張天賦的《記憶棉》，譚輝智坦言無悔，「輸畀古淖文甘心，亦好正常！我無後悔架，成件事我承認係有啲任性，因為《中年好聲音2》過往畀人印象唱都係唱舊歌，所以我就想唱下新歌，當下感覺係想唱自己鍾意的歌。」對於整個節目令他吸引到狄波拉青睞成為他的星級粉絲，原來譚輝智也直接求證過拉姑，「我問拉姑真定假呀？你個仔咁出色，點解會中意我？拉姑話：『就係鍾意你囉！唔係因為你唱歌，只係鍾意你生到咁嘅樣都夠膽上台囉！』哈！」

狄波拉（拉姑）是譚輝智頭號Fans，之前更現身追星！（東張+）

狄波拉在台下狂望譚輝智玩遊戲。(陳順禎攝)

拉姑不惜挨男廁門外睇譚輝智。(陳順禎攝)

拉姑不惜挨男廁門外睇譚輝智。(陳順禎攝)

狄波拉現身譚輝智首個個唱。

談到家庭，譚輝智自揭與愛妻相識10年，對於愛妻最初吸引他的原因，「佢似大姐姐最正，好識照顧人！老婆好支持我比賽，而家又係歌迷會主席，處理一切大小事務，真係唔話得！」至於被問及老婆會否擔心他加入複雜的娛樂圈後，會像中二生鄭梓浩般惹來狂峰浪蝶，譚輝智笑說：「太太睇到我咁嘅樣，都應該唔會有狂蜂浪蝶，我唸佢都好放心！哈哈！狂蜂浪蝶，從來無響我身上發生過。」譚輝智更指《多麼感激》這首歌，除了感激粉絲外，就是要送給太太。