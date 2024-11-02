代女搶LISA飛慘變Liza姐　潮文一出網民激讚識貨：家英哥都笑醒

77歲汪明荃（Liza姐）將於11月23日開騷，時隔7年再次踏足舞台，實在令一眾粉絲樂迷相當期待。據透露，是次紅館更有林家謙、Anson Lo等年輕偶像擔任嘉賓，着實驚喜！一眾網民更表示，希望到時睇到Liza姐與他們一起跳唱《熱咖啡》。另一邊廂，LISA@BLACKPINK亦於11月19日於亞博舉行首次個人粉絲見面會。

77歲汪明荃（Liza姐）將於11月23日開騷，時隔7年再次踏足舞台，實在令一眾粉絲樂迷相當期待。（網上圖片）

LISA@BLACKPINK亦於11月19日於亞博舉行首次個人粉絲見面會。（網上圖片）

早於一個多月前，網上討論區已出現了「屋企人幫買LISA演唱會變咗買LIZA」的潮文，網民對這個百年難得一遇的笑話樂此不疲。日前有專頁出現一篇疑似「潮文」的文章，一位網民分享有關他朋友的一則趣事，指作為父親的他打算替女兒買LISA（BLACKPINK嗰個LISA）的門票，但最後買錯變成Liza（汪明荃）。「他朋友的女兒非常喜歡LISA，於是求她的父親，即版主的朋友幫忙買票。不巧的是，這位朋友對BLACKPINK LISA並不熟悉，結果經過城市電腦售票網購買了兩門張票，卻發現買錯汪明荃的演唱會票。」

汪明荃（Liza姐）係香港元祖級女團「四朵金花」成員之一。（YouTube截圖）

香港元祖級女團「四朵金花」成員，分別有沈殿霞（肥肥）、汪明荃（Liza）、王愛明（明明）及張德蘭（圓圓／德蘭）。（YouTube截圖）

其實汪明荃Liza姐演唱會都冇咩唔好呀...（網上圖片）

BLACKPINK Lisa（IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK Lisa（IG@lalalalisa_m）

BLACKPINK（IG圖片）

其後帖文迅速引來網民關注，有網民笑言：「Liza 姐曾經都係女團」、「家英哥都笑醒」、「我就寧願睇汪明荃，汪明荃由後生紅到而家」，還有網民留言道：「個女讚老豆咁叻，咁都搶到LISA的票，老豆：好易買到，第一行握手位」。還好，其後這位「買錯飛」的網民最後都成功「補飛」買到LISA的見面會門票，網民又轉述朋友的情況，寫道：「呢單嘢冇影響到佢哋嘅父女感情，我朋友已經補買返韓國LISA俾阿女，阿女亦都好happy，11月可以睇到兩個Liza/Lisa姐的concert。」