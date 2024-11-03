型男視帝罕拍片與老婆放閃表白愛意　曾因一事陷婚姻危機極轟動

現年56歲的視帝馬德鐘向來Keep得極好，高大有型又靚仔的他可說是圈中的不老男神，近年茹素後狀態更是愈來愈Fit。他不時會於社交網分享生活日常，又會與26歲的仔仔馬在驤一起拍片，不過他看來比仔仔更有型靚仔，完全是搶晒仔仔鏡。網民還來拿他們父子倆的顏值作比較，總是一面倒激讚馬德鐘看來比馬在驤更後生和更靚仔。

現年56歲的視帝馬德鐘從加入娛樂圈開始一向出名高大有型靚仔。(胡凱欣 攝)

馬德鐘邀男途人親自操刀影街拍照。（抖音照片）

馬德鐘邀男途人親自操刀影街拍照。（抖音照片）

馬德鐘日前於社交網分享了一段短片公開放閃，片中是他身穿黑色西裝與身穿黑色晚裝裙的老婆張筱蘭一起，兩人以情侶裝姿態現身真是十分之合襯。馬德鐘寫道：「對你鍾情不止第一面，你好愛人」向老婆表白愛意。一眾網民都大讚馬德鐘和他老婆是俊男美女組合，且兩人都貌似不會老，不論樣貌身材都keep得極好。

馬德鐘與老婆公開放閃。(抖音)

馬德鐘與老婆公開放閃。(抖音)

馬德鐘與老婆公開放閃。(抖音)

馬德鐘與老婆公開放閃。(抖音)

馬德鐘與老婆公開放閃。(抖音)

馬德鐘與老婆公開放閃。(抖音)

馬德鐘與老婆公開放閃。(抖音)

馬德鐘與老婆張筱蘭結婚至今30年，一直十分之恩愛，然而兩人亦曾經歷過波浪，甚至不止一次陷入婚姻危機，傳出婚變。2011年初，馬德鐘北上掘金拍劇，被拍到於橫店拍攝電影期間疑似與陳浩民非禮同劇的陳嘉桓。當時事件除了被報道外，更有傳馬太對他徹底失望並要求離婚，還取消了對老公的微博關注。後來馬德鐘發文解釋事件：「就當晩之事件，浩民因醉酒確有行為不當之處。本人亦後悔沒有及時制止。而及後安慰陳嘉桓的行為令人產生誤會，就此要向嘉桓說聲對不起。」事件才告一段落，馬太選擇相信老公，不離不棄，兩人又回復當初的恩愛。