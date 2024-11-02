79歲高雄移居溫哥華罕有露面　自覺唔靚仔年輕時被老婆當通緝犯？

現年79歲的資深演員高雄（原名何耀深）入行逾半世紀，1968年參加邵氏的特技訓練班，之後憑亞視劇《精武門》一炮而紅！高雄在1996年舉家移民溫哥華，雖然甚少在香港露面，但仍會間中返內地拍劇過戲癮。

高雄在1996年舉家移民溫哥華。（網上圖片）

高雄也喜歡彈結他。（微博圖片）

鄭恕峰年前曾分享與高雄飯局照片。（Facebook圖片）

日前高雄接受馮素波（波姐）主持的網上節目《波姐在大廳》訪問，地點顯示在澳州，在小紅書分享的多條影片中，其中一條以「高雄老婆調侃他像通缉犯？」為題，引起不少網民關注。

高雄一頭銀絲白髮，連鬍鬚也變白，但精神不俗。二人大談70年代邵氏開拍不少電影，高雄與狄龍、姜大衛等同期，他指狄龍是當年的香港美少年「靚仔、高大」，試鏡後很快便獲簽約。而波姐認識高雄時，指對方已高鬚白髮，是武俠片中的師傅級人馬，高雄反自嘲：「老態龍鐘」，當被波姐讚後生比狄龍更靚仔時，高雄即耍手謙說：「冇冇冇冇冇。」

久未在香港露面嘅高雄接受波姐訪問。（小紅書截圖）

高雄話狄龍當年係香港美少年。（小紅書截圖）

讚佢靚仔就話「冇冇冇冇冇」。（小紅書截圖）

高雄自爆老婆曾覺得佢似通緝犯。（小紅書截圖）

高雄自爆認識太太時，對方曾說：「佢話我張相，好似喺旺角差館門口貼出嚟其中一個（像通緝犯）。」氹到波姐哈哈大笑：「嗰啲都有靚仔，所以佢追到你啦，你都幾識開玩笑。」據了解，高雄與太太陳永霞年輕時在武術學校認識，陳永霞是一位武術教練，在業內頗具名氣，亦拍過多部影視作品。

有指高雄與太太陳永霞喺武術學校認識。（網上圖片）

陳永霞係一位武術教練。（網上圖片）

陳永霞亦曾拍過唔少影視作品。（影片截圖）

不少網民睇片後，大讚高雄幽默：「好親切，老爺幽默」、「中氣好足啊！好鍾意你地做戲」、「TVB裡男演員好戲之人」、「天啊！他精神還是很好耶，老戲骨」等。

網民讚高雄親切、幽默。（小紅書截圖）

網民都覺得79歲嘅高雄精神唔錯。（小紅書截圖）

高雄係邵氏龍虎武師出身。（影片截圖）

《新紮師兄1988》（電視截圖）

曾效力亞視拍《再造繁榮》。（電視截圖）