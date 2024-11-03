玉女掌門現身內地生圖曝光驚人狀態　曾遭背叛傳婚變以11字親解畫

現年56歲的周慧敏有「玉女掌門人」的稱號，無論樣貌身材多年來一直keep得好好，是圈中出名的凍齡女神。她月前宣布舉行《地老天荒愛一場-周慧敏巡迴演唱會》，又在社交網站分享她的素顏美照，真實狀態相當驚人。近日盛傳周慧敏為音樂節目《聲生不息·港樂季》擔任飛行嘉賓，令粉絲相當期待。

周慧敏與網紅咩啊一起拍片。(小紅書)

玉女掌門人周慧敏(Vivian)昨晚(23日)接受【絲打圍爐】訪問透露食「瑞士卷」來減肥！（資料照片）

周慧敏分享近照，狀態大勇驚艷網民。（Facebook圖片）

無預警宣布唔再開騷，周慧敏講完都依依不捨。（小紅書圖片）

周慧敏有玉女掌門人的稱號。（影片截圖）

日前，有網民在內地偶遇周慧敏並把她的原相機視頻分享到社交網，以「56歲的周慧敏，歲月靜好，一點不顯老」為標題，留言寫道：「童年女神周慧敏錄制《聲生不息港樂季2》，作為紅極一時“玉女掌門人”，今日酒店上班路透釋出，姐姐是怎麽保養的，這狀態也太好了，皮膚白皙，身材好，姐不像56歲。」從片中可見，周慧敏身穿牛仔服裝，相當時尚，凍齡樣貌廿年如一日，加上白皙的肌膚，不輸時下年輕一輩的女星。網民紛紛留言激讚：「誰敢相信她56歲」、「保養真的不錯」、「不老女神」。

周慧敏生圖。(小紅書)

周慧敏生圖。(小紅書)

周慧敏生圖。(小紅書)

周慧敏生圖。(小紅書)

周慧敏生圖。(小紅書)

周慧敏於2009年與老公倪震結婚，即使兩人曾在婚前一年被當年21歲的城大校花張茆介入，倪震與張茆被影到咀咀，但周慧敏依然選擇原諒並相信男方，始終不離不棄。周慧敏與倪震結婚至今多年一直十分恩愛，可是2023年4月內地網卻突然瘋傳Vivian已經作出了離婚的決定，還主動向老公提出了離婚請求。對此，周慧敏當時就以一句「讓我和先生都感到好快樂」來交代她的婚姻狀況，與老公依然好恩愛，生活得幸福快樂，藉此回應有關離婚傳聞，簡單11字可見她根本沒有和老公離婚。