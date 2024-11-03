53歲移英藝人近郊大屋放煙花極震撼　網民憂火燒草地：祝君好運

現年53歲前TVB娛樂新聞台主播林子博經歷喪妻之痛後，2021年帶着一對子女移居英國。要重新適應新生活，子博一家一開始亦遇上不少挫折，一年搬三次屋，由最初住酒店，後來找到「甩皮甩骨」民宿，繼而租住位於距離曼徹斯特巿中心約半小時車程的近郊獨立大屋，被指愈住愈富貴，令人非常羨慕！

林子博為實踐亡妻董燕君的遺願，將仔女培育成材而舉家移民英國曼城。 （facebook@lam_chi_pok）

子博做咗單親爸爸，與子女已開始適應當地生活。（IG@lam_chi_pok）

上月太太離世4周年，林子博都有發文悼念。（IG@lam_chi_pok）

一家人總算安定下來，子博在當地認識不少港人朋友，昨日（2日）趁當地Bonfire Night（焰火節）約埋大家到其大屋一齊放煙花，他還在其YouTube頻道全程直播，雖然玩得開心，但子博全程都表現憂心忡忡，直言好驚煙花會燒着自己屋企的後欄，直呼：「好恐怖呀！」

林子博入鄕隨俗，約埋成班港人朋友返屋企玩煙火。（YouTube@子博在英國）

客廳咁大，可以容納好多人。（IG@lam_chi_pok）

有大人小朋友。（IG@lam_chi_pok）

約埋慶祝Bonfire Night。（IG@lam_chi_pok）

直播一開始，子博便對住鏡頭說：「火燒後欄，使唔使call定消防呀？呢班人冇性，諗住嚟燒我後欄。」見地上有一箱又一箱的煙火，友人形容是「軍火城」，透露約價值120英鎊（約1200港元），當中除有「滴滴金」，還有可以直飛上天的「椰子重炮」等。

雖然煙火效果好靚，不過子博的後花園和屋外均是大片草地，子博謂：「我知下年點玩，應該開隻門出去。」但友人提醒會被罰款，期間亦有網民留言叫安全起見，完場後用水喉噴濕草地，待火種熄滅才離走，子博無奈說：「我有得走咩？我走唔到，呢度係我屋企後花園嚟，哈哈，無得走。」事後他再在社交平台寫著：「Bonfire Night之「火燒後欄」🤣🤣🤣🤣#燒錢夜 #MHK」。

直播一開始，子博便對鏡頭說：「火燒後欄，使唔使call定消防呀？」（影片截圖）

一箱又一箱的煙火，友人形容是「軍火城」。（影片截圖）

喺草上地燒，小心呀！（影片截圖）

有大人同小朋友。（影片截圖）

有「椰子重炮」，勁！（影片截圖）

燃燒過程約20分鐘，在最後「重炮」發射後，有朋友稱膊頭「中咗槍」，子博亦睇到嘩嘩聲：「嘩，有啲嘢飛落嚟嘅，癲架，癲咗！」「嘩嘩嘩打到嚟，呢個正，財散人安樂，好恐怖！」他見再到網民提醒玩完後要淋濕草地，他說：「都要架嘞。」

嘩，好似維港放煙花咁勁！（影片截圖）

子博都睇到O晒嘴。（影片截圖）

期間都有煙火跌落屋內。（影片截圖）

子博都睇到O晒嘴。（影片截圖）

對於子博入鄕隨俗參與Bonfire Night，網民亦議論紛紛：「​​子博小心燒到出面大草地🙏🏼㊗君好運👍🏼」、​​「會影響neigbour??」、「​​附近有冇狗狗🐶🐶」、「哇 你地好重火藥喎」、「燒完要成個後欄要灑水」、「大家真係要小心呀」，亦有人羨慕：「好玩」、「好靚」！

唔少網民留言叫小心。（YouTube截圖）

屋企會有馬經過。（IG圖片）

林子博大屋外環境。（影片截圖）

花園都一大片草地。（影片截圖）

夠容納好多朋友。（影片截圖）

外面全是草地。（影片截圖）

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