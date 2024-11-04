48歲視帝入行30年廣州開處男騷　650元有得合照網民好奇識唱歌？

現年48歲的陳山聰近日在社交平台宣布將於12月8日在廣州音樂唐人館開一場演唱會，從海報中可見，票價分三種，最平198人民幣（約216港元），中價398人民幣（約435港元），而最貴VVIP票價為598人民幣（約650港元），除可以近距離聽歌，還可以跟視帝影合照，兼加送紀念品。

陳山聰宣布12月廣州開處男騷。（抖音截圖）

要搵返初心呀！（抖音截圖）

派埋心心。（抖音截圖）

票價一目了然。（ig@joelshanchung）

陳山聰除了拍片宣傳，還寫著：「30年前，我以歌手身份入行，曾經出過2張專輯。可能近依十年大家認識我都係一個演員，從最佳男配角到最佳男主角，感激一路上有你們相伴。轉眼間係演藝圈已經30年，感恩能在這個時間點可以重拾初心，開啟我的內地第一場個人音樂會旅程，能夠藉着音樂細訴我呢30年走過既一點一滴，希望在12月8日廣州唐人館可以見到你，我們不見不散！」原來海報上的字體，是出自4歲兒子Jaco手筆，父母以Jaco賬戶留言：「Daddy我d字寫得唔錯呢」，山聰讚：「叻仔」。

囝囝啲字好靚呀！（ig@joelshanchung）

Jaco越大越靚仔。（ig@joelshanchung）

兩父子。（ig@joelshanchung）

不過，有內地網民似乎不知道山聰原來識得唱歌，留言笑住問：「你唱歌葛（㗎）咩？😂」山聰在16歲那年，參加由TVB舉辦的模仿四大天王歌唱大賽中脫穎而出，被當時評判之一的劉德華賞識，成為旗下歌手，先後在1994年及1996年推出兩張音樂專輯《Exposure》和《愛是全意》。可惜，劉德華的公司終敵不過97金融風暴倒閉，山聰亦從此退出歌壇，並曾在訪問中透露在這段失意期，要日日坐在家裡等開工。

有網民好奇山聰識唱歌？（抖音截圖）

陳山聰16歲時唱其偶像劉德華的歌曲《長夜多浪漫》。（影片截圖）

陳山聰16歲時唱其偶像劉德華的歌曲《長夜多浪漫》。（影片截圖）

當年劉德華係評判之一。（影片截圖）

今年是陳山聰入行30周年，當中經歷過不少風雨，最轟動當然是2011年山聰撻著賭王千金何超雲成為城中熱話，但被分手後，山聰亦一夜打回原形，由「潮山聰」變「四失聰」，幾經努力及堅持，終於在《萬千星輝頒獎典禮2022》憑劇集《金宵大廈2》獲得「最佳男主角」獎，攀上視帝之位！

超雲與陳山聰拍拖期間，男方不時陪同女友出席品牌活動。（視覺中國）

當年山聰與超雲可以話係糖黐豆，仲見埋家長。（超雲微博）