娛圈多仔公BOB林盛斌老婆　分享兩大生仔秘方

近年香港娛樂圈不少藝人連生幾胎組織大家庭，陳豪、胡杏兒、鍾嘉欣、倪晨曦、陳凱琳都分別生3胎，Bobo林盛斌與太太黃乙頤結婚17年，更先後生4胎育有三女一子，不少人向Bob嫂請教易孕方法，她亦大方公開心得。



BOB林盛斌太太四胎打足980針保平安：每日打4針媽媽真偉大

BOB林盛斌十七歲鮮肉照曝光：我呢啲就真係叫Baby Face啦

Bob林盛斌是出名的多仔公。（IG：@bob_lamshingbun）

BOB林盛斌一家六口。（IG：@pearlwong）

Bob與太太育有16歲大女林霏兒、13歲的二女林熹兒、10歲的三女林機兒以及7歲的孻仔林道申（Jaye），每隔3年生一個看似相當有計劃，Bob嫂即表示：「我本身係嚟自一個糖尿病家庭，所以我一直維持減糖飲食，即係唔好食咁多甜嘢、白飯等等碳水化合物。因為當糖分進入身體之後就會變成酸 性，會令身體嘅酸鹼度不平衡，進而影響受孕機會。而對其他冇糖尿病嘅準媽媽嚟講，懷孕前都係一般老生常談，例如減少食生冷嘢、生活作息要有規律等等。坦白講我自己就隨心啲冇跟到好足，但如果你係想增加懷孕機會。除此之外，準備好一個『懷孕』嘅心態係更為重要。記得要放鬆心情，同自己講 :『我準備好懷孕喇。』咁之後就順其自然，希望上天會俾你有緣遇上BB 啦 ！」

BOB林盛斌太太Pearl黃乙頤全心照顧家庭。（IG：@pearlwong）

BOB林盛斌太太Pearl黃乙頤生4胎足足打咗980針。（IG：@pearlwong）

不少人表示愈想要愈無法夢想成真，Bob嫂亦坦言放鬆心情是最重要：「有好多想懷孕嘅朋友都有一個共同嘅問題，佢哋發覺佢哋越想生，越難生。 因為佢哋往往都俾太大壓力自己，令壓力荷爾蒙太高，導致受孕機會減低，因為可能連你自己個身體都覺得提供唔到一個健康、 平衡嘅環境俾 B B，所以自然會難啲受孕 。有冇聽過有啲媽媽話去旅行會容易啲懷孕呢？好有可能係因為去旅行嗰陣比較開心放鬆，荷爾蒙水平正常，又冇乜壓力，所以就更易有BB 啦 ！」