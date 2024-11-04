容祖兒失聲內地退票風波　天后曾內地獻唱被嘉賓大彈香港樂壇沒落

天后容祖兒前日（2日）於江門出席「星耀灣區演唱會江門站」的活動，但因失聲而未能演出，雖然容祖兒在台上亮相短短10分鐘，已經向大家又鞠躬又道歉，但卻未被觀眾接受。容祖兒回到後台後，大批現場觀眾表示不滿，在現場不停大叫「退票」！

容祖兒因失聲而未能演出。(小紅書圖片)

容祖兒出場時，用一把沙啞的聲音向觀眾道歉。(小紅書圖片)

現場有過萬人，大批現場觀眾則表示不滿，在現場不停大叫「退票」！(小紅書圖片)

容祖兒唱歌實力無容置疑，觀眾也因為她而入場，知道未能演出也難怪會有情緒。其中內地觀眾對容祖兒也是很喜愛，兩年前她在內地節目《為歌而贊》被嘉賓為難，網上也有不少網民為她發聲。

容祖兒兩年前登上內地浙江衛視音樂節目《為歌而贊》舞台，演唱林志美的經典歌《初戀》，人靚聲甜贏來觀眾一致好評。然而節目期間發生了一個小插曲，有嘉賓當住容祖兒面大彈香港樂壇沒落，他說：「我比較期待的是，香港樂壇甚麼時候能夠恢復到在我印象中的那個黃金時代。能夠為大家帶來得更多是，我們不管是粵語的歌，還是國語的歌，但它至少是香港的華語歌。因為我覺得香港樂壇，就是在這幾年也相應的，沒有那麼大的優勢了。」

容祖兒演唱《初戀》。（節目截圖）

容祖兒頻頻點頭回應。此時同場的李玟突然問道：「我想問一下你有聽港樂嗎？」該嘉賓自稱有聽。容祖兒追問道：「你最新的一首港樂是聽哪一首？《初戀》？」該嘉賓支吾以對，李玟隨即指著他笑稱：「抓到你了！」主持人又問：「你最喜歡的廣東歌是哪一首？」該嘉賓思忖數秒後，說最喜歡內地歌手王赫野的國語歌《大風吹》，現場即響起笑聲，容祖兒則臉露疑惑。

容祖兒靜靜地聽。（節目截圖）

節目播出後，當年此片段被獲不少內地微博網友轉發。發文網友認為，無須對該嘉賓過於指責，但他認為評價之前一定要對該事有相當的了解和深入，他說：「這個類型討論應該也是現在很多不關注香港樂壇的人看廣東歌，以及對廣東歌的評價。還是那句話，不聽廣東歌和不關注香港樂壇，那他們是好是壞，是活著或死了，都與你無關。」