靚仔小生變油膩大叔網民唔認得　曾傳偷食契妹與老婆變同屋陌路人

曾經的靚仔小生詹秉熙近年專注在內地發展，早前他在內地社交平台發片，片中的他由昔日的靚仔小生變成油膩大叔，連網民都直指：「差啲唔認得」。

詹秉熙近照。（網上圖片）

詹秉熙近照。（網上圖片）

詹秉熙唯獨沒有讚好這個留言。（網上圖片）

詹秉熙曾經是無綫靚仔小生，主演過《畫出彩虹》等多部劇集，一出道便男主角，曾紅極一時。可惜當時有傳他因得罪高層被雪藏，詹秉熙曾在接受問時指自己樹大招風。詹秉熙之後發展平平，近年最觸目是傳出契妹顏仟汶介入婚姻，更引起老婆Sandy捉姦，而在「契妹契上床」的傳聞後，再次成為娛樂圈失蹤人口。

詹秉熙出道作《畫出彩虹》已當上男主角，跟張曼玉成為一對。（劇照）

2018年，有傳顏仟汶不時到訪詹秉熙屋企，令Sandy很不滿，Sandy更因此而經常與詹秉熙鬧交，更試過突擊到顏千汶位於錦田的住所「捉姦」。報道出街後，顏仟汶接受訪問時就否認介入契哥的婚姻，兩人是好好朋友，亦沒有遇過有人到她的家來捉姦。而詹秉熙就於Facebook留言表示已與太太有共識決定改變身份同方式相處，接受傳媒訪問時亦承認同太太感情出現問題，但並未去到離婚，不過已是同一屋簷下，各有各生活，變成陌路人，最後離婚收場。他又強調與顏仟汶人只屬好朋友，對方絕非第三者。他表示自己與太太本身已經有些問題，唔關任何人事，是他自己唔好，是自己變了。

佢兩個人前人後都好friend。(顏仟汶fb圖片)

詹秉熙曾同老婆Sandy好甜蜜。(顏仟汶fb圖片)

顏仟汶同契哥詹秉熙兩公婆曾經好融洽。(顏仟汶fb圖片)

雖然顏仟汶同詹秉熙早已否認過緋聞，但當年不時被影到出雙入對，未知是否因而激嬲詹秉熙太太Sandy，並透過Whatsapp大鬧顏仟汶「大眾坑渠」，有感人身安全受到威脅的顏仟汶，立即發出聲明表示與詹秉熙絕交。

詹秉熙同顏仟汶不時齊齊出席朋友活動。(顏仟汶fb圖片)