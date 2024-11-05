億萬小天后富三代男友恃勢凌人？　女友演唱會疑鬧工作人員發威

33歲「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）去年在內地展開49場巡迴演唱會，吸金力驚人的她有傳半年狂吸5億酬勞，早前她又大曬私人飛機，生活奢華引起熱議。日前她再宣布進軍海外，到巴黎倫敦等地開騷，人氣勢不可擋！而鄧紫棋細2歲的富三代造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）不時做「跟得男友」，跟女友到處飛開騷。擁有一位小天后女友的Mark非常威水，近日被爆疑似在演唱會上發洩不滿？

「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）吸金力驚人。

鄧紫棋又曬私人飛機。（IG圖片）

鄧紫棋又曬私人飛機。（IG圖片）

日前Mark與大班朋友慶生，聚會合照中不見行程忙碌的鄧紫棋。身為鄧紫棋男友，Mark的一舉一動自然備受關注，有人於社交網開Post分享Mark的生日聚會照片，怎料有網民在留言版貼上疑似Mark的照片。相中一名戴Cap帽、穿上粉紅色衣服的男士，正用手指向演唱會保安人員，態度頗不友善，而他身處的地方正是鄧紫棋的演唱會現場。雖然該男士臉目模糊，不過其身形打扮均與Mark相似。然而由於只有一張相片，未能準確判斷當日到底發生何事。

G.E.M.（鄧紫棋）與Mark好恩愛。（鄧紫琪IG圖片）

G.E.M.鄧紫棋上載與造型師男友魏俊傑（Mark）頭貼頭合照公開放閃。（IG：@gem0816）

Mark背景顯赫，據報道指，其外公王國旌前妻是關之琳，而媽媽則在中環開餐廳，不少政商名流都是常客，家族在香港有一定地位，以其身價絕對襯得起鄧紫棋。

疑似Mark在鄧紫棋演唱會上指罵保安人員？（小紅書）

發生咩事？（小紅書）

Mark與朋友慶生。（IG圖片）

忙於演唱會的鄧紫棋唔見人。（IG圖片）

Mark常做「跟得男友」，幫鄧紫棋招呼明星好友。（IG圖片）

又曬私人飛機。（IG圖片）

又曬私人飛機。（IG圖片）