影帝英國獲頒終身成就獎　擁名模妻學霸女物業遍佈全球成人生贏家

影帝任達華縱橫影視圈近50年,演過無數經典電影,日前任達華到英國出席《第9屆倫敦東亞電影節》(The 9th London East Asia Film Festival),並獲頒終身成就獎,太太琦琦及愛女任晴佳(Ella)都有到場支持!任晴佳在IG曬出一家三口的合照,並寫道:「family first ❤️🥇congratulations on your incredible film and award dad, I love you!(家庭第一!爸爸,恭喜你出色的電影和獲獎,我愛你!)」

任達華到英國出席《第9屆倫敦東亞電影節》(The 9th London East Asia Film Festival),並獲頒終身成就獎,太太琦琦及愛女任晴佳(Ella)都有到場支持!(IG@ellayamm)

相中所見,任達華一家三口都以黑色西裝上陣,再配搭白恤衫襯黑皮鞋,一家三口的超模身型加上Cool爆造型,氣場十足!現年20歲的任晴佳完美繼承了父母的優良基因,不但擁有180cm的超模身材及42吋逆天長腿,而且樣貌標緻,跟隨媽媽腳步擔任模特兒,成為廣告界新寵兒!原本在英國倫敦大學讀書的任晴佳,現時已轉到美國哥倫比亞大學升學,絕對是一名學霸!

縱橫演藝圈數十年的任達華,除了演技出色之外,投資物業的眼光亦相當獨到。自90年代開始入市後,任達華一直愛買「磚頭」,加上他又鍾意周遊列國,所以經常會買樓保值,據知他擁有的物業超過30個,遍佈全球,包括巴黎、曼哈頓、倫敦、新加坡、北京、上海、海南島等,除了可作度假之用,亦有投資放租,他亦因而有「娛圈樓王」之稱。

任達華在全球擁有逾30個物業,除了投資收租之外,一家三口有時用來作度假。(IG圖片)

結婚多年恩愛如昔。(IG@qiqi_yam)