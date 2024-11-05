影帝英國獲頒終身成就獎　擁名模妻學霸女物業遍佈全球成人生贏家

影帝任達華縱橫影視圈近50年，演過無數經典電影，日前任達華到英國出席《第9屆倫敦東亞電影節》（The 9th London East Asia Film Festival），並獲頒終身成就獎，太太琦琦及愛女任晴佳（Ella）都有到場支持！任晴佳在IG曬出一家三口的合照，並寫道：「family first ❤️🥇congratulations on your incredible film and award dad, I love you!（家庭第一！爸爸，恭喜你出色的電影和獲獎，我愛你！）」

任達華到英國出席《第9屆倫敦東亞電影節》（The 9th London East Asia Film Festival），並獲頒終身成就獎，太太琦琦及愛女任晴佳（Ella）都有到場支持！（IG@ellayamm）

氣場十足！（IG@ellayamm）

霸氣！（IG@ellayamm）

Cool爆。（影片截圖）

一家三口一起拍片。（影片截圖）

相中所見，任達華一家三口都以黑色西裝上陣，再配搭白恤衫襯黑皮鞋，一家三口的超模身型加上Cool爆造型，氣場十足！現年20歲的任晴佳完美繼承了父母的優良基因，不但擁有180cm的超模身材及42吋逆天長腿，而且樣貌標緻，跟隨媽媽腳步擔任模特兒，成為廣告界新寵兒！原本在英國倫敦大學讀書的任晴佳，現時已轉到美國哥倫比亞大學升學，絕對是一名學霸！

Ella所戴的天使造型頸鍊原來更是出自媽咪琦琦的自家珠寶品牌。（IG@ellayamm）

擁有180cm的超模身材及42吋逆天長腿。（IG@ellayamm）

完美遺傳了父母優良基因的Ella不但五官標緻，更似足媽咪一樣身形高䠷，成為時尚界寵兒。（IG@qiqi_yam）

擔任Model。（IG@ellayamm）

現年20歲。（IG@ellayamm）

學霸！（IG@ellayamm）

現時在美國哥倫比亞大學讀書。（IG@ellayamm）

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縱橫演藝圈數十年的任達華，除了演技出色之外，投資物業的眼光亦相當獨到。自90年代開始入市後，任達華一直愛買「磚頭」，加上他又鍾意周遊列國，所以經常會買樓保值，據知他擁有的物業超過30個，遍佈全球，包括巴黎、曼哈頓、倫敦、新加坡、北京、上海、海南島等，除了可作度假之用，亦有投資放租，他亦因而有「娛圈樓王」之稱。

任達華在全球擁有逾30個物業，除了投資收租之外，一家三口有時用來作度假。（IG圖片）

結婚多年恩愛如昔。（IG@qiqi_yam）