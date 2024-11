現年17歲的《聲夢小花》鍾柔美(Yumi),日前拍畢人生的第一套劇集《臥底嬌娃》,昨日(5日)她在社交平台分享了自己的拍劇後感:「Yayy,眨吓眼,煞科了!多謝臥底嬌娃入面嘅所有人,包括工作人員,所有演員朋友,會繼續努力,What a memorable experience! Thanks for having me.」

Yumi除了分享感受外,亦分享了不少拍攝的花絮,當中還有一段被強吻的片段,而強吻她的兇手就是羅毓儀。片中羅毓儀壓在Yumi身上,抱著她的頭就吻下去。「A0」的Yumi就這樣被羅毓儀奪強吻了,而且看得出Yumi被吻的經驗不多,因為片中可以見到她十分緊張。

Yumi被強吻後,她再分享了一段哭的短片,相信因為是她拍完劇集後對大家的不捨,而不是被羅毓儀吻完後哭泣。羅毓儀亦有回覆Yumi:「Omg omg kiss kiss」

