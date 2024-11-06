徐若瑄驚爆罹甲狀腺癌　離婚不足一年再遇打擊：怎麼會是我

台灣女神徐若瑄與富商老公李雲峰去年12月宣布離婚，結束9年婚姻。回復單身後忙於工作，豈料突然傳出罹患癌症，一年內兩大打擊，令她當場愣了5秒左一度無法接受「怎麼會是我？」



徐若瑄與李雲峰於2014年結婚。（視覺中國）

徐若瑄與李雲峰2014年結婚，當時不少媒體都形容徐若瑄「嫁入豪門」。（IG@vivianhsu.ironv）

徐若瑄與李雲峰2023年12月發聲明宣布離。（IG@vivianhsu.ironv）

徐若瑄最近忙著宣傳熱血電影《兵乓男孩》，身為演員的她勤跑電影映後座談，當時徐若瑄在首映會上分享近期與兒子Dalton在近期大吵一架：「監督讀書這件事本來就不討喜，我當然想做兒子快樂的部分，這是我們人生中第一次大吵架，我氣到一個人到角落哭，但他拿了兩張衛生紙我就融化了！」

徐若瑄最近忙著宣傳熱血電影《兵乓男孩》。（IG：@vivianhsu.ironv）

徐若瑄最近忙著宣傳熱血電影《兵乓男孩》，談笑風生完全看不出原來剛動完手術。（IG：@vivianhsu.ironv）

徐若瑄最近忙著宣傳熱血電影《兵乓男孩》，談笑風生完全看不出原來剛動完手術。（IG：@vivianhsu.ironv）

徐若瑄當年曾經為了生下兒子Dalton，不但打了300針安胎針，還臥床超過4個月。原來她今年初例行身體檢查時，發現罹患甲狀腺癌，令她感到晴天霹靂，，一年內兩大打擊，令她當場愣了5秒左一度無法接受「怎麼會是我？」不過一向堅強的徐若瑄立即勇敢面對，隔天即著手辦理住院相關事宜。徐若瑄罹患的甲狀腺癌長在喉嚨內是零期癌長在喉嚨內的零期癌，手術過後整個喉嚨部位都不舒服，要重新找到新的發聲位置。

徐若瑄手術後留在新加坡休養，好好陪伴兒子Dalton順便養病。（IG：@vivianhsu.ironv）

徐若瑄手術後留在新加坡休養，好好陪伴兒子Dalton順便養病。（IG：@vivianhsu.ironv）

徐若瑄手術後留在新加坡休養，好好陪伴兒子Dalton順便養病。（IG：@vivianhsu.ironv）

徐若瑄手術後留在新加坡休養，好好陪伴兒子Dalton順便養病。（IG：@vivianhsu.ironv）