徐若瑄驚爆患癌家族遺傳基因　長文報平安：會健健康康的陪他很久

49歲台灣女星徐若瑄去年尾與富商結束9年婚姻後，11月6日驚爆患甲狀腺癌，令外界嘩然。年初發現後隨即做手術休養。新聞一出徐若瑄近中午時份在IG寫下長文報平安，直指：「我會健健康康的陪他很久，為母則強，我哪有那麼容易被打敗。」



徐若瑄驚爆罹甲狀腺癌 離婚不足一年再遇打擊：怎麼會是我

徐若瑄最近忙著宣傳熱血電影《兵乓男孩》，談笑風生完全看不出原來剛動完手術。（IG：@vivianhsu.ironv）

徐若瑄手術後留在新加坡休養，好好陪伴兒子Dalton順便養病。（IG：@vivianhsu.ironv）

徐若瑄與李雲峰於2014年結婚，2023年12月宣布離婚。（視覺中國）

今年初例行身體檢查時，徐若瑄發現罹患甲狀腺癌，令她感到晴天霹靂，一年內兩大打擊，令她當場愣了5秒左一度無法接受「怎麼會是我？」不過一向堅強的徐若瑄立即勇敢面對，隔天即著手辦理住院做手術。徐若瑄指：「無奈有點家族遺傳的基因，還好全家都有固定健檢的習慣，才得以提早發現並且治療。手術後2、3個月內不適合演出，畢竟手術的位置在喉嚨裡，傷口癒合之後開始上唱歌課，因為喉內肌群的有些位置改變，花了一些時間把每一首歌，一首一首的重新找到新的發聲位置不斷練習。」

徐若瑄之前有出席蕭敬騰婚禮。（IG：@vivianhsu.ironv）

徐若瑄之前有出席蕭敬騰婚禮。（IG：@vivianhsu.ironv）

徐若瑄長文報平安。（IG：@vivianhsu.ironv）

「我現在很好喔！其實我一直都很養身有運動的好習慣，也很注重飲食的營養和均衡，特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強，我哪有那麼容易被打敗。別擔心，我現在很好喔﹗我知道你們都會接住我，也謝謝所有關心的朋友，我們都要平安健康，快樂幸福。」