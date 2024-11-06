TVB最靚王牌女主播人美心更美　受一事啟發退休後想做喪禮義工

現年44歲的黃珊，是無綫新聞部首席主播，也是少有的短髮新聞女主播，雖然年過40歲兼是兩位小朋友的媽媽，但看上去一點都不像，凍齡有術之餘還散發知性美，堪稱現實版的「新聞女王」。私下的黃珊亦活躍於社交平台，經常分享個人日常生活，亦會有人生哲理。近日，黃珊在社交平台有感而發，表示：「將來退休，我希望可以做喪禮義工。」

黃珊憑藉專業知性形象，成為網民心目中的「新聞女王」！（電視截圖）

短髮成為黃珊Icon。（IG@toniwongshan）

黃珊有這個想法原來是受當年爸爸離世影響，她分享道：「當年爸爸病逝，處理身後事的責任，落在我這個長女身上。爺爺是內地傳教士，爸爸後事也順理成章用基督教儀式，可惜在香港沒有從屬教會，到底儀式是怎樣進行？牧師在哪裏找？茫無頭緒，甚是徬徨。」

黃珊同時也是無綫新聞的專題節目監製。（IG@toniwongshan）

看上去一點都不像44歲。（IG@toniwongshan）

後來社工為黃珊帶來好消息，找到一位牧師可幫忙，「第一次經歷死別，連死亡證要怎樣申請都不知道，與牧師初次見面，就是在領證大堂，還記得他打扮樸素，臉帶微笑，有種『陌生人但不陌生』的感覺。自此事無大小，他都陪伴在側，還知道什麼會讓你造成二次傷害，認屍時都堅持站在你身旁，輕拍著你的膊頭，默默支持。牧師告訴我每個月總有幾次進出殯儀館，那時候都好奇，竟然有人願意每天面對死亡，而且是無償工作。」

日常熱愛跑步。（IG@toniwongshan）

又會陪小朋友參與課外活動，絕對是一位多功能媽咪。（IG@toniwongshan）

黃珊回想那段牧師陪著走過的短短一個月，對方為她帶來雪中送炭的溫暖，至今仍然感激萬分。「喪禮為爸爸人生畫上完美句號，而我心裏就萌生起日後要當喪禮義工的念頭。有朋友說，接觸死亡不害怕嗎？你我最終都會死亡，沒什麼好怕，能夠令亡者安息，為生者帶來安慰，其實是服務者的一種福氣。」黃珊的想法得到網民支持，還讚她人美心美。

黃珊經常會在社交平台與網民分享做運動的心得，以及人生哲理。（IG@toniwongshan）