TVB極速上位小花運動裝行山曬完美曲線 被譽吳千語天王嫂混合體
撰文：崔力生
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現年29歲的陳星妤，曾以「陳聖瑜」的名字參選2021年香港小姐，樣子甜美的她當時被視為頂頭大熱，更有吳千語和「天王嫂」方媛混合體之稱。雖然陳星妤最後在比賽中大熱倒灶，八強止步，但無阻星途，隨即簽約TVB成為經理人合約藝員，更備受力捧，去年憑《一舞傾城》 中飾演最後一個處女「KK」一角人氣急升，而在今年的兩套重頭劇《法證先鋒VI﹕倖存者的救贖》和《廉政行動2024》中亦見到其演出，上位速度如火箭般快。
而鏡頭後的陳星妤，亦如普通女生一樣喜歡旅行、影靚相，還時不時大派福利，深受網民喜愛。近日，天氣轉涼，陳星妤亦趁着這個秋高氣爽的天氣去行山，她簡單寫道：「 weekend sunset hike」。
相中，陳星妤穿上緊身運動服大曬美好身段，豐滿上圍擋也擋不住，再加上小蠻腰和一雙修長美腿，非常吸睛。陳星妤也沒有浪費身後的日落山景下，不斷自拍打卡，皮膚白裏透紅，令人羨慕。網民留言大讚：「女神小仙女」、「好靚女」、「Yvette充滿天氣質！」、「美人美景」，甚至有網民直言：「可以同佢一齊食飯傾下計已滿足」。
不過人紅自然是非多，陳星妤的「靚樣」一直受網民關注，但她已多次否認整容，表示自己很驚動刀，所以不會考慮，但就承認有做醫美及保養，早前她還曾Post童年照反撃整容疑雲，力證自己是天然美女。