TVB極速上位小花運動裝行山曬完美曲線　被譽吳千語天王嫂混合體

現年29歲的陳星妤，曾以「陳聖瑜」的名字參選2021年香港小姐，樣子甜美的她當時被視為頂頭大熱，更有吳千語和「天王嫂」方媛混合體之稱。雖然陳星妤最後在比賽中大熱倒灶，八強止步，但無阻星途，隨即簽約TVB成為經理人合約藝員，更備受力捧，去年憑《一舞傾城》 中飾演最後一個處女「KK」一角人氣急升，而在今年的兩套重頭劇《法證先鋒VI﹕倖存者的救贖》和《廉政行動2024》中亦見到其演出，上位速度如火箭般快。

陳星妤參加2021年香港小姐入行。（資料圖片）

當時被視為頂頭大熱的她，有吳千語和方媛混合體之稱。（資料圖片）

陳星妤曾在節目中以三點式示人，身材超吸睛。(電視截圖)

陳星妤在《一舞傾城》 中飾演最後一個處女「KK」一角而人氣急升。（劇照）

最近陳星妤在台慶劇《廉政行動2024》中的短髮眼鏡娘Look好搶Fo。（劇照）

而鏡頭後的陳星妤，亦如普通女生一樣喜歡旅行、影靚相，還時不時大派福利，深受網民喜愛。近日，天氣轉涼，陳星妤亦趁着這個秋高氣爽的天氣去行山，她簡單寫道：「 weekend sunset hike」。

陳星妤成功憑美貌及Fit爆身材，成為上位小花之一。（IG@yvette.cc）

陳星妤身上的長裙，空前古惑設計非常養眼。（IG@yvette.cc）

陳星妤經常周遊列國，早前去了意大利玩。（IG@yvette.cc）

當然不少得火辣泳裝照。（IG@yvette.cc）

相中，陳星妤穿上緊身運動服大曬美好身段，豐滿上圍擋也擋不住，再加上小蠻腰和一雙修長美腿，非常吸睛。陳星妤也沒有浪費身後的日落山景下，不斷自拍打卡，皮膚白裏透紅，令人羨慕。網民留言大讚：「女神小仙女」、「好靚女」、「Yvette充滿天氣質！」、「美人美景」，甚至有網民直言：「可以同佢一齊食飯傾下計已滿足」。

陳星妤日前去行山，穿上運動轉大騷美好身段。（IG@yvette.cc）

咁靚女當然要自拍。（IG@yvette.cc）

好開心。（IG@yvette.cc）

皮膚白裡透紅。（IG@yvette.cc）

美人美景。（IG@yvette.cc）

不過人紅自然是非多，陳星妤的「靚樣」一直受網民關注，但她已多次否認整容，表示自己很驚動刀，所以不會考慮，但就承認有做醫美及保養，早前她還曾Post童年照反撃整容疑雲，力證自己是天然美女。