前TVB花旦與網民合照獲讚超靚女又Nice　曾被指雙面人黑面耍大牌

前無綫（TVB）花旦鍾嘉欣（Linda）在2015年閃嫁脊醫老公Jeremy，婚後回流加拿大定居，先後誕下兩女一子，一度淡出幕前，專心照顧家庭。不過近年鍾嘉欣積極復出，早前更在廣州舉行音樂會，吸引不少粉絲捧場。完成工作後，鍾嘉欣已返到加拿大，回歸家庭生活，日前有網民在當地偶遇她，並曬出合照，大讚鍾嘉欣超Nice！

鍾嘉欣同老公激罕放閃。（IG@chungkayanlinda）

一家五口。（IG@chungkayanlinda）

好溫馨。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣「一拖三」湊住三個仔女入迪士尼樂園玩。（IG@chungkayanlinda）

最美人妻！（IG@chungkayanlinda）

早前在廣州開騷。（IG@chungkayanlinda）

依然好靚女！（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣keep得好好。（IG@chungkayanlinda）

該網民寫道：「啊啊啊啊啊啊～今天遇到TVB偶像，淺淺激動一下。今天早上做完運動去買東西偶遇到鍾嘉欣啦（看著她電視劇長大的🙋‍♀️）每次都是看到別人偶遇，這次終於輪到我啦！！！激動的心顫抖的手🤭🤳（本人超級好看，超級nice🥰🥰）期待下次相遇～～」相中所見，身穿白色羽絨褸的鍾嘉欣頭戴Cap帽，一身打扮簡單又不失氣質，她又主動彎腰貼近粉絲一起合照，相當親民！有網民留言大讚：「我女兒跟她小孩一個學校，差不多每天見到，人很低調，接地氣，超级nice。」

有網民在當地偶遇她，並曬出合照，大讚鍾嘉欣超Nice！（小紅書圖片）

大騷長腿！（IG@chungkayanlinda）

Cool。（IG@chungkayanlinda）

其實鍾嘉欣曾深陷「雙面人」黑面風波，有網民指曾在溫哥華街頭偶遇她，但要求合照時就被對方拒絕，結果再引來不少網民連環爆料，有聲稱是街坊的網民指鍾嘉欣「望下佢就黑面歪埋嘴怒睥」，直指她態度很不友善，亦有聲稱是鄰居的網民指︰「猛咁喺後面嘖嘖聲，怪我行得慢阻住佢。」，又有自稱是從事幕後工作的網民透露鍾嘉欣只會對某些人友善兼且人品差。對此，鍾嘉欣曾在接受《香港01》訪問時開腔回應：「我諗人生裏面個個都會遇到鍾意你嘅人同唔鍾意你嘅人，自己只可以繼續做好自己。識我嘅人、愛錫我嘅人就會知道我係點，所以其他嘅嘢我覺得唔需要特別回應，沉默就係最好嘅回應。」

Linda回應黑面風波。

網民偶遇鍾嘉欣。（小紅書圖片）

Cool。（IG@chungkayanlinda）

旅行。（IG@chungkayanlinda）

Fit。（IG@chungkayanlinda）