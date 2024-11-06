前落選港姐為愛貓搞百日派對　屋邨長大搖身變闊太一細節極寵貓

前港姐徐淑敏（現名徐菁遙，Suki）2009年嫁年長12年的商人黃浩，兩人四年抱三，分別育有14歲大女黃心瑤（Vianna）、13歲次女黃心柔（Renee）及10歲幼女黃心誼（Isabella）。徐淑敏婚後淡出幕前，專心做少奶奶，還不時在社交平台分享闊太的寫意生活。

40歲生日。（IG@sukichui_wee）

一班閨密同老公為她送上生日驚喜！（IG@sukichui_wee）

剛踏入40歲的徐淑敏，早前獲老公送上生日驚喜，約齊一班好姊妹陳自瑤、沈卓盈、宋熙年、HOY TV主持黃芳雯，還有TVB主席許濤太太陳祉妤（Balia）等一齊慶祝。原來徐淑敏對貓貓的生日都好在意，昨日（5日）特意在其比華利山豪宅為愛貓Mocha 搞了一個生日派對，慶祝貓貓出世100日。

相中見現場佈置好繽紛，以粉色系為主調，除了兩個蛋糕，還有Donuts和Cupcake放滿餐桌，徐淑敏和老公黃浩抱住愛貓影靚相，閨密沈卓盈亦有現身參與，還帶埋3歲囝囝Jayden一齊去玩貓，見貓貓在一張羊毛毯上睡覺，足證主人真係好錫貓貓，好幸福。徐淑敏寫著：「Welcome Mocha to our family😚🥳」「Hello pretty & handsome😻 #Mochi #Mocha #bestpresentever」。

Suki當年閃嫁只認識兩個月的黃浩，婚後過少奶奶生活。（IG：@sukichui_wee）

好錫貓貓。（IG：@sukichui_wee）

愛貓Mochi 同Mocha都有先後搞百日生日會。（IG：@sukichui_wee）

閨密沈卓盈都有參與。（IG：@sukichui_wee）

Mocha好幸福呀！（IG：@sukichui_wee）

Mocha影寫真靚相。（IG：@sukichui_wee）

現年40的徐淑敏在公屋彩雲邨長大，2006年參加《香港小姐競選》後入行，雖然沒有名次，僅得旅遊大使獎，但簽TVB後即獲力捧，有機會拍攝《巾幗梟雄》、《野蠻奶奶大戰戈師奶》、《仁心解碼》等劇集，並主持《咁至識食》、《甜姐兒》等節目。2009年突然閃嫁只認識兩個月的黃浩，Suki榮升闊太後，與丈夫、奶奶及姑奶共一家七口同住於大埔比華利山的4000呎獨立豪宅，好客的她不時邀請圈中朋友到家中聯歡。

沈卓盈囝囝輕摸瞓得好舒服嘅Mocha。（IG：@sukichui_wee）

Mocha瞓喺羊毛毯上。（IG：@sukichui_wee）

徐淑敏好鍾意喺豪宅招呼朋友。（IG：@sukichui_wee）

徐淑敏呢個飯廳大過唔少人屋企。（IG：@sukichui_wee）

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