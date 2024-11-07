最強小三嫁澳門富商變賢妻良母　37歲生日曬彩兔雙蝶紋身震撼眼球

前無綫藝人李悅彤（Liddy）十年前被爆搭上「鬼后」李心潔的導演老公彭順，曾被網民封「最強小三」，之後更被揭是「啟晴邨槍擊案」槍手李德仁之長女，一星期內上齊娛樂和港聞頭版，令她承受巨大壓力，及後轉趨低調淡出娛圈。至2015年，李悅彤認識了已婚澳門富商鮑偉業（Ivan），兩人於2018年結婚，同年誕下兒子Elijah，從此過住少奶奶生活。

李悅彤曾經做過「Sing之天使」檸檬。（電視截圖）

Liddy於2014年曾介入導演彭順與李心潔的婚姻。（VCG）

Liddy被揭是「啟晴邨槍擊案」中吞槍疑兇李德仁的女兒。（VCG、有線新聞）

Liddy於2018年與澳門富商鮑偉業（Ivan）拉埋天窗，結婚時未有紋身。（IG@liddyli）

李悅彤最近與老公慶祝木婚，非常恩愛。（IG@liddyli）

一家三口好幸福。（IG@liddyli）

情人節收巨型玫瑰花束。（IG@liddyli）

萬千寵愛。（IG@liddyli）

情人節收大束鮮花。（IG@liddyli）

為修好形象，Liddy曾亮相香港開電視（現稱HOY TV）教煮BB副食品，成功塑造賢妻良母形象。昨日是Liddy的37歲生日，特意拍攝一輯唯美寫真分享到社交平台，但形象卻突變大曬彩繪紋身，浸出一股江湖味道。

相中見Liddy穿上一條橙色tube top長裙，公主Look大騷深長事業線和修長美腿。不過最搶鏡還是左手和胸前的四個大紋身，目測Liddy的紋身每個都有手掌般大，選了富童話色彩的兔仔、似足美少女戰士的彎月魔法棒，加上膊頭對下的雙蝶齊出，氣勢十足非常搶鏡，她寫著：「紀念在人間的第37年🧝🏻‍♀️✨✨」，網民留言讚：「你最多似係嚟人間歴練咗27年嘅仙女」、「仲係咁靚既mama」。

Liddy成功塑造賢妻良母象。（IG@liddyli）

Liddy曾亮相香港開電視（現稱HOY TV）教煮BB副食品。（IG@liddyli）

Liddy拍攝唯美寫真。（IG@liddyli）

露出深長事業線。（IG@liddyli）

4個富童話色彩嘅大紋身，減少江湖味道。（IG@liddyli）

Liddy慶祝37歲生日。（IG@liddyli）

兩年前只有手臂紋身。（IG@liddyli）

現年37歲的李悅彤，原名李婷，曾在無綫綜藝節目《耳分高下》擔任Sing之天使其中一角「檸檬」，憑著一頭清爽短髮及甜美面孔令人留下印象，並有「翻版阿Sa」稱號。其後她亦曾參演無綫青春劇《南華夢飛翔》飾演「細芒」，又與周栢豪合作拍電影在《四非》中擔正女主角。

Liddy（黃衫）當年是無綫綜藝《耳分高下》的「Sing之天使」檸檬，她前名李婷。（VCG）

Liddy與周柏豪合作拍攝《四非》。（IG@liddyli）

Liddy在電影《四非》擔任女主角，戲中有大膽演出。（Youtube截圖）

Liddy婚後被指身型暴漲。（IG@liddyli）

上圍也澎拜不少。（IG@liddyli）

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