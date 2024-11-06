59歲羅霖自爆拍廣告挑戰性感底線　騷少女級身材：再操吓收緊啲

「美魔女」羅霖（candy)及「亞視忠臣」劉錫賢今（6日）出席慈善活動，二人大展愛心為一班街坊派飯，現場氣氛相當開心。而在接受訪問時，Candy就自爆即將為代言的美容院拍攝廣告，而且尺度不輸當年出寫真集時的風格，59歲再展性感美態。

劉鍚賢﹑羅霖一起做善事。（梁碧玲攝）

在接受訪問時提到早前她接受電台訪問，罕爆出曾遭親人質疑兒子的親生身份，因而讓孩子與前夫進行親子鑒定，以表證明。問到對於這件事三位兒子有何感受時，她就表示：「其實囝囝三個都好大個，佢哋都知道爸爸係亂講嘢，佢哋都一笑置之。（大個咗冇問返你呢樣嘢？）佢哋知嘅。」

羅霖身材依然非常好。（梁碧玲攝）

羅霖身材非常好。（小紅書圖片）

提到二兒子Jordan（劉子熙）在美國讀完書後留在當地工作，有沒有生小朋友時，她就表示：「專注事業，因為佢仲係細25歲，會喺事業衝刺多啲先。（有冇要求佢哋生小朋友？）梗係唔會啦，依家啲後生事業為先，因為大環境養小朋友要好多錢，經濟各方面壓力都大，唔生都唔緊要，隨得佢哋自己。（大囝有冇女朋友？）梗係有，三囝都有。」果然是開明的媽媽。

羅霖與前夫劉坤銘育有三子。（candylolam＠IG）

而她亦透露接了兩間美容院代言工作，即將會拍攝廣告，問到會不會很性感，她就二話不說：「梗係要性感啦睇身材，（同出書尺度差唔多？）差唔多，要再操吓收緊啲，但磅數已經OK，108磅但操番啲身形會更加好。（接代言有冇問囝囝）唔使，（因為尺度都大）因為我拍寫真集嗰陣時，問佢哋做定唔做，佢哋全部都OK，所以冇問題。」

為一班街坊派飯。（梁碧玲攝）

另外，劉錫賢早前受訪時提到最新工作狀態，正進行一部有關老人院題材的電影，問到找到投資沒有，他表示：「其實個投資者已經有，依家只不過係要搵多啲投資者，希望充實成件事。」又表示導演覺得劇本難寫，所以目前只完成到第一稿。