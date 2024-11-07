謝玲玲富婆聚會位位猛料　「中國第一名媛」人脈極強大擁億萬身家

現年68歲的名媛謝玲玲與人稱「岳少」的林建岳育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但離婚後謝玲玲富貴生活不變，貴為上流闊太的她擁有超強人脈，有不少名人圈好友，位位都非富則貴！日前謝玲玲與已故賭王何鴻燊太太梁安琪、靳羽西聚會，她在IG曬出合照，並寫道：「朋友相聚，快樂無邊，讓每一個瞬間都成為永恆的美好回憶。」

謝玲玲早前出席赫基集團董事長徐宇的夫人李珊瑚的生日派對。（IG@hlingling）

三大富婆聚會！（IG@hlingling）

貴氣十足。（IG@hlingling）

合照。（IG@hlingling）

相中所見，謝玲玲一手搭住何太梁安琪，一手搭住靳羽西，三人都貴氣十足，不少網民都笑言三人相聚是富婆聚會：「高端局」、「全是大富大貴有頭有臉的富婆」、「都是女強人」！據知謝玲玲離婚後獲得4億贍養費，甚有商業頭腦的她投資房地產，成功將身家愈滾愈大，現時獨居於九龍塘市值4億、近6,000呎的獨立屋，生活無憂。而梁安琪曾被爆名下不動產超過600項物業（包括住宅、工商舖、車位及地皮等），保守估計高達數百億元，其身家豐厚令人咋舌！

梁安琪曾被爆名下不動產超過600項物業（包括住宅、工商舖、車位及地皮等），保守估計高達數百億元，其身家豐厚令人咋舌！（IG@hlingling）

現年78歲的靳羽西同樣背景猛料。（IG@hlingling）

何太梁安琪女兒何超盈同靳羽西都有交情。（IG@yuesaikan）

一生傳奇。（視覺中國）

女強人！（IG@yuesaikan）

而現年78歲的靳羽西同樣背景猛料，她早在3歲時隨家人定居香港深水埗蘇屋邨，中五畢業後赴美留學，1972年同三妹靳羽屏在紐約共同創辦貿易進出口公司，同時在一間華語電視台擔任廣東話主持，其後更開辦靳羽西電視製作公司，1978年創辦了自己的第一個節目《Looking East》（《看東方》），向美國觀眾介紹東方文化和風俗，更成為全美最受歡迎的電視節目之一！之後靳羽西又獲中央電視台邀請製作並主持電視系列片《世界各地》，多年來憑一己之力對東西方的交流發展作出很大貢獻，她亦因而被封為「當代的馬可·保羅」！

成功女性！（IG@yuesaikan）

出書。（IG@yuesaikan）

靳羽西新書《中國最著名的女性》。（IG@yuesaikan）

貴氣。（IG@yuesaikan）

人脈強大。（IG@yuesaikan）

1992年靳羽西投資500萬美元成立羽西化妝品公司，推出適合中國女性的化妝品，品牌迅速成為中國最暢銷的化妝品牌，她更被封為「中國化妝品皇后」，而她亦從一個成功的主持人搖身一變成為商界女強人，用150美元賺到億萬身家！靳羽西在國內外都有極高知名度，人緣甚廣，政商界名流、娛樂圈明星都是她的好友，她更被封為「中國第一名媛」！

1992年靳羽西投資500萬美元成立羽西化妝品公司，推出適合中國女性的化妝品，品牌迅速成為中國最暢銷的化妝品牌，她更被封為「中國化妝品皇后」。（視覺中國）

好犀利！（IG@yuesaikan）

同奧斯卡影后荷爾·芭莉（Halle Berry）都私交甚篤。（視覺中國）

郎朗同老婆吉娜愛麗絲。（視覺中國）

靳羽西同男友Allan。（IG@yuesaikan）