黎芷珊主持《戰場上》驚傳被腰斬 曾遭Save HK投訴指內容偏頗
撰文：崔力生
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由黎芷珊主持的TVB台慶綜藝節目《戰場上》日前（4日）首播，以往黎芷珊主要訪問藝人明星，今次卻首次走入戰場拍攝節目，節目中，黎芷珊走進當今世界戰火最激烈的兩大戰場烏克蘭及以色列，走遍一個又一個昔日曾遭受戰火洗禮的大城小鎮，並揭開當地人民在戰場上的生活，噱頭十足。
黎芷珊今次特意飛往當地，以第一身深入報道俄烏戰事，當她聽到與戰爭有關的故事以及目睹平民被嚴重炸毁的家園時，也表現得相當激動。黎芷珊在節目宣傳片也說道：「點解要殺戮？一年前在加沙邊境有過千以色列人被殺、被綁架，一年來，加沙地帶被狂轟濫炸，最少四萬人喪生，（2022.02.24）俄烏戰爭傷亡慘重，從未試過一次拍攝旅程，面對那麼多死亡和摧毀，慶幸的是，摧毀不了的是人的意志和希望。」
不過節目播出兩集便引起外界爭議，Facebook群組Save HK（救救香港）多名網民發帖投訴指節目內容的立場偏頗烏克蘭，未有訪問俄羅斯，散播烏克蘭成戰爭受害者，引起強烈不滿，遭洗版式圍插，強烈要求腰斬，及去通訊局投訴。
部份反對播映網民意見：
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盛傳由於網民反應激烈，無綫為平息風波，原本一共十集的節目播完第三集將腰斬。而翻查myTV SUPER，已搜尋不了該節目，而在Youtube上有關《戰場上》節目的片都已經下架。《香港01》就傳聞聯絡黎芷珊，但未有回覆。