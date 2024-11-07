黎芷珊主持《戰場上》驚傳被腰斬 曾遭Save HK投訴指內容偏頗

由黎芷珊主持的TVB台慶綜藝節目《戰場上》日前（4日）首播，以往黎芷珊主要訪問藝人明星，今次卻首次走入戰場拍攝節目，節目中，黎芷珊走進當今世界戰火最激烈的兩大戰場烏克蘭及以色列，走遍一個又一個昔日曾遭受戰火洗禮的大城小鎮，並揭開當地人民在戰場上的生活，噱頭十足。

黎芷珊主持的《戰場上》，播出兩晚後，內容引起外界爭議，有傳節目將被腰斬。（TVB圖片）

這座被炸的橋，背後有個驚險又唏噓的故事。（TVB圖片）

黎芷珊今次特意飛往當地，以第一身深入報道俄烏戰事，當她聽到與戰爭有關的故事以及目睹平民被嚴重炸毁的家園時，也表現得相當激動。黎芷珊在節目宣傳片也說道：「點解要殺戮？一年前在加沙邊境有過千以色列人被殺、被綁架，一年來，加沙地帶被狂轟濫炸，最少四萬人喪生，（2022.02.24）俄烏戰爭傷亡慘重，從未試過一次拍攝旅程，面對那麼多死亡和摧毀，慶幸的是，摧毀不了的是人的意志和希望。」

基輔市中心被炸的兒童醫院。（TVB圖片）

黎芷珊走進被炸社區和民居。（TVB圖片）

不過節目播出兩集便引起外界爭議，Facebook群組Save HK（救救香港）多名網民發帖投訴指節目內容的立場偏頗烏克蘭，未有訪問俄羅斯，散播烏克蘭成戰爭受害者，引起強烈不滿，遭洗版式圍插，強烈要求腰斬，及去通訊局投訴。

節目播出後，引起Facebook群組Save HK（救救香港）多名網民發帖投訴指節目內容的立場偏頗烏克蘭。（Facebook圖片）

部份反對播映網民意見：

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也有網民覺得節目播得出街是獲得國家默許。（Facebook截圖）

有網民冷靜留言。（Facebook截圖）

盛傳由於網民反應激烈，無綫為平息風波，原本一共十集的節目播完第三集將腰斬。而翻查myTV SUPER，已搜尋不了該節目，而在Youtube上有關《戰場上》節目的片都已經下架。《香港01》就傳聞聯絡黎芷珊，但未有回覆。

現時官網上已搜尋不到《戰場上》。（mytv super截圖）

昨日（6日）傍晚在YouTube仍看到《戰場上》的宣傳片，不過及後已被落架。（Youtube截圖）