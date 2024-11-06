一代性感女神無懼鏡頭前卸妝素顏示人　狀態震驚網民像吃了防腐劑

現年49歲的麥家琪當年以17歲之齡參選香港小姐出身，惟最後大熱倒灶，5強不入，其後進軍電影圈，曾拍下多套三級片，更曾經在《龍虎砵蘭街》為角色剃光頭，相當大膽。到2006年，麥家琪嫁給香港大律師王國豪，先後為對方誕下兩子一女，並淡出幕前；至近年再次活躍起來，2018年的時候，麥家琪曾參與ViuTV節目，現在則移居內地轉戰直播帶貨外，也會拍片跟大家分享生活點滴。

麥家琪以往曾作大量性感演出。（電影截圖）

麥家琪被封為性感女神。（影片截圖）

麥家琪近年移居內地賺人仔。（微博圖片）

麥家琪Keep得非常好，一點都不像3個小朋友的媽咪。（微博圖片）

近年經常在內地不同地方拍片及登台商演的麥家琪，經常被網民捕獲，不少人都讚她保養得宜，完全不似是三個小朋友的母親。日前，麥家琪又在社交平台分享自己出席活動的一天，當日麥家琪穿上一襲黑色背心裙，輕露事業線，充滿少女感。

麥家琪之前在內地出席活動時被捕獲。(小紅書)

麥家琪分享一日工作行程。（抖音）

無懼素顏示人。（抖音）

化妝後勁省鏡。（抖音）

打開金口。（抖音）

身材依然一流。（抖音）

麥家琪在活動上不但大開金口，還跟現場人士打成一片。而結束馬不停蹄的一日後，麥家琪表示：「如果你哋問我，工作攰唔攰呢，我其實覺得ok啦，因為小朋友畀咗我好大動力，我知道自己有呢個責任，令佢哋有一個正面嘅做人態度，我覺得係值得囉，所以體力上嘅攰，我覺得係可以接受。咁我知道呢，喺小紅書裡面好多姊妹，都同我一樣，係身兼幾個職位嘅女性，要顧住事業，同時又要照顧家庭，又係一名太太啦，又係媽咪啦，但係我覺得我哋可以處理好嘅，所以我哋一定要一齊加油，努力呀！」期間麥家琪邊說邊卸妝，無懼在鏡頭前素顏示人，網民也大讚她素顏一樣省鏡，皮膚依然緊緻，並留言：「食邊個牌子防腐劑？我買啲試下」、「家琪姐姐皮膚超好」、「為什麼你會越來越漂亮啊，心態很重要吧」、「還是那麼有味道，漂亮」。

麥家琪無懼鏡頭前卸妝。（抖音）

麥家琪表示小朋友是她工作的動力。（抖音）

皮膚勁好。（抖音）

麥家琪鼓勵一眾媽咪一齊加油、努力。（抖音）

網民留言。（抖音）

網民留言。（抖音）