TVB前花旦打入荷里活後從美國回港　大曬優雅流利英語自信又凍齡

國際品牌CHANEL香港時裝展日前舉行，當晚眾星雲集，韓國巨星權志龍（G-Dragon）、周潤發、張敬軒、Angela Yuen袁澧林、陳柏霖均有登場。前無綫（TVB）花旦陳法拉（Fala）以一身銀色閃片低胸長裙現身，大曬成熟女性魅力，獲讚靚絕全場。

陳法拉近年到荷里活發展順遂。（IG：@falachenfala）

陳法拉早前返港與好友聚會。（IG：@falachenfala）

長於美國的陳法拉自然英語流利。她出席時裝騷期間接受訪問，她直言香港變化速度快，是她見過變化速度最快的地方，又大讚港人嚮往轉變、進步，而且充滿活力。現年42歲的陳法拉自信又靚女，有網民分享她用英語分享感受的片段，大讚她講英文好聽。

貴氣十足。（IG@carinalau1208）

陳法拉獲讚靚絕全場！（IG圖片）

陳法拉在美國讀大學期間已曾參加當地選美，她在2005年代表紐約來港參加國際華裔小姐競選，後加入TVB拍劇。離巢後再回到美國入讀表演藝術學校茱莉亞學院，攻讀戲劇表演碩士課程。近年她成功打入荷里活，接拍漫威（Marvel）英雄片《尚氣與十環幫傳奇》與梁朝偉合作，又接拍《哥斯拉 x 金剛：新帝國》及HBO劇集《Undoing》。陳法拉與「Neway大少」薛世恒離婚後，再嫁法籍老公Emmanuel Straschnov，長年居於美國。

陳法拉講英文好好聽！（小紅書）

陳法拉講英文好好聽！（小紅書）

陳法拉現身CHANEL時裝騷。（IG圖片）

陳法拉現身CHANEL時裝騷。（IG圖片）

高貴又靚女。（IG圖片）

同後生仔女打成一片！（IG圖片）