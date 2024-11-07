阿嬌鍾欣潼拍新劇43歲演阿媽　與「兒子」相差14歲成「最美人母」

話題陸劇浪接浪！由「上位小花」虞書欣攜手高顏值演技男星丁禹兮主演的奇幻愛情陸劇《永夜星河》現已開播，該劇集時空穿越、冒險闖關和浪漫甜寵等元素於一身，難怪甫開播便吸引大批觀眾熱捧！今日為你揭開《永夜星河》三大爆紅亮點，香港觀眾記得準時開劇。

由「上位小花」虞書欣攜手高顏值演技男星丁禹兮主演的奇幻愛情陸劇《永夜星河》現已開播。

亮點一：新穎設定吸粉無數

改編自超人氣小說《黑蓮花攻略手冊》，全新奇幻陸劇《永夜星河》講述鬼馬少女凌妙妙（虞書欣飾）意外穿越到小說《捉妖》異境，淪為「惡毒女二」的她為了重返現實世界，必需完成系統中連串指定任務：包括攻陷身世神秘的病嬌少年慕聲（丁禹兮飾），並與捉妖世家合力闖關打怪、化解人妖兩族的仇恨危機！原著小說《黑蓮花攻略手冊》推出以來廣受好評，後來還加推漫畫版，成功吸納龐大的粉絲群，因此劇集尚未開播便勇奪第七屆金骨朵網絡影視盛典「2024年度最受期待的劇集」，堪稱未播先紅的最佳例子。

《永夜星河》講述鬼馬少女凌妙妙（虞書欣飾）意外穿越到小說《捉妖》異境，淪為「惡毒女二」。

亮點二：虞書欣丁禹兮再度合作

自《永夜星河》正式官宣由虞書欣和丁禹兮主演後，劇集便迅速登上各大熱搜！「虞丁CP」早於2021年在《月光變奏曲》飾演歡喜冤家，當時便有不少粉絲期待二人再度合作；今次他們不負眾望強強聯手，更首次挑戰反派角色：一個扮演設法橫刀奪愛的「綠茶婊」，另一個則飾演人妖同體的「霸道傲嬌男」，形象耳目一新。談到時隔三年再度搭檔，虞書欣笑言默契依然：「我在片場是嚴肅擔當，他是團結擔當，我們之間已經很有默契了！」丁禹兮亦透露開工時拼勁十足，讓人不禁期待他們的化學反應！

阿嬌勇於挑戰人母角色，有望迎來演技上的突破。

亮點三：凍齡阿嬌驚喜客串

除了甜蜜浪漫的愛情戲碼，《永夜星河》華麗的演員陣容同樣令人眼前一亮，當中不得不提凍齡女神阿嬌（鍾欣潼）神助攻，驚喜客串男主角慕聲的母親「慕容兒」一角！近日阿嬌的古裝劇照流出後，獲大批網民激讚保養得宜：「神顏美瘋了！」、「我的天，怎麼可能是媽媽？」事實上，現年43歲的阿嬌與丁禹兮相差14歲，無論外型和氣質都更像姊弟，不過今次阿嬌勇於挑戰人母角色，有望迎來演技上的突破。

凍齡女神阿嬌（鍾欣潼）神助攻，驚喜客串男主角慕聲的母親「慕容兒」一角。

《永夜星河》現已開播。

TWINS阿SA蔡卓妍阿嬌鍾欣潼廣州站換上新歌衫。

其實阿嬌Keep得好好！（微博@鍾欣潼）

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阿嬌現身活動曝光真實狀態，超級凍齡。（視覺中國）

阿嬌近年經常因樣貌引熱議。（微博@鍾欣潼）

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阿嬌鍾欣潼（IG@q_gill）

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阿嬌。（阿嬌微博圖片）