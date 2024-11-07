男神梁朝偉朝聖「電玩大神」　連奇洛李維斯都係佢粉絲？

梁朝偉、奇洛李維斯是不少人心中的「男神」，偶像，不過他們的偶像又是誰呢？除了一些圈中神級明星以外，這一位電玩界大神絕對可佔其中一席位。日前梁朝偉的身影出現在小島秀夫的社交平台Instagram之上，小島秀夫更在帖文中寫上：「我能在未来的哪一天看到梁朝偉出現在Kojima的遊戲裡嗎？」因為《死亡擱淺2》正在開發中，所以帖文一出就隨即引來「梁朝偉客串《死亡擱淺2》」的消息，讓遊戲社群都相當興奮。

梁朝偉，小島秀夫。（IG@hideo_kojima）

梁朝偉，匈牙利導演Enyedi Ildikó，小島秀夫。（IG@hideo_kojima）

除了梁朝偉與小島秀夫同框之外，站在兩人中間的亦是十分有份量的人物。她是憑2017年電影《夢鹿情謎》（Testről és lélekről），榮獲第67屆柏林影展金熊獎的匈牙利導演Enyedi Ildikó。

小島秀夫和奇洛李維斯。（IG@hideo_kojima）

講起小島秀夫，除了是電玩界巨人以外，也可算是電玩界之中與最多明星同框合照的人物，例如有《沙丘》男星 Timothée Chalamet，《MaXXXine》女星 Mia Goth，《Batman》男星 Robert Pattinson，奇洛李維斯，《Hannibal》男星 Mads Mikkelsen、邦女郎 Lea Seydoux 等等。要說是小島秀夫經常集郵各種巨星，倒不如說他是被集郵的那位更適合。

小島秀夫和《魔戒》男主角Elijah Wood。（IG@hideo_kojima）

小島秀夫和《吸血新世紀》《蝙蝠俠》男主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）（IG@hideo_kojima）

小島秀夫個IG就好似集郵相簿咁。（IG@hideo_kojima）

小島秀夫個IG就好似集郵相簿咁。（IG@hideo_kojima）

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