富貴港姐Deep V戰鬥格騷迫爆上圍　形單影隻慶生曾屢傳被富豪包養

現年40歲的前最上鏡小姐袁嘉敏（Candy）入行以來是非不斷，曾與鍾培生父子糾纏不清，但近年已經移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，活躍於社交平台的她不時拍片分享日常生活。剛剛在上個月底過了生日的袁嘉敏拍片分享慶生活動，雖然現時單身的她形單影隻，一個人去高級餐廳食飯，但她都盛裝打扮，儀式感不能少！

已經移居英國。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏經常外遊歎世界。（IG@candy_kamanyuen）

拍片分享新生活。（IG@candy_kamanyuen）

一個人去高級餐廳食飯。（YouTube影片截圖）

儀式感不能少！（YouTube影片截圖）

盛裝打扮。（YouTube影片截圖）

一個人的晚餐。（YouTube影片截圖）

片中所見，袁嘉敏身穿紫色大U領上衣出鏡，上圍似乎比以前更豐滿，相當吸睛！袁嘉敏透露早前去了北京、香港，回到英國後就去了巴芙（Bath）一日遊，更在各大景點影相打卡。雖然袁嘉敏今年獨自慶生，但她都準備充足，除了買了一大紥玫瑰花之外，還特別預訂了高級餐廳食飯，見她換上黑色Deep V連身褲，大騷迫爆上圍，之後她再披上毛毛馬甲，女人味十足，性感又誘人！

好身材！（YouTube影片截圖）

英國生活。（YouTube影片截圖）

靚景。（YouTube影片截圖）

巴芙一日遊。（IG@candy_kamanyuen）

自己一個人。（YouTube影片截圖）

慶生。（YouTube影片截圖）

好性感。（YouTube影片截圖）

Deep V上陣。（YouTube影片截圖）

近鏡！（YouTube影片截圖）

港姐出身的袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名，她曾月租4萬半山豪宅，又搭商務客位四圍飛旅行，生活富貴，因而惹來網民質疑她收入支出不成正比，更屢傳她被富豪包養。去年袁嘉敏突然搬去英國，外界議論紛紛，不過她就強調自己單身，又大呻在香港難覓伴侶：「其實我搬來倫敦的其中之一個小原因，是因為在香港一直難覓伴侶，一直都沒有什麼人約我，節日總是一個人過。上一次有『約會』已是2016年，感覺似係想找個男士傾下偈都好難。」

性感。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏因生活富貴屢傳被富豪包養。（IG@candy_kamanyuen）

大曬好身材。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏自言去旅行都希望認識新朋友。（IG@candy_kamanyuen）

自爆搬去倫敦的原因。（IG@candy_kamanyuen）