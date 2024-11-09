富貴港姐Deep V戰鬥格騷迫爆上圍 形單影隻慶生曾屢傳被富豪包養
撰文：董欣琪
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現年40歲的前最上鏡小姐袁嘉敏（Candy）入行以來是非不斷，曾與鍾培生父子糾纏不清，但近年已經移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，活躍於社交平台的她不時拍片分享日常生活。剛剛在上個月底過了生日的袁嘉敏拍片分享慶生活動，雖然現時單身的她形單影隻，一個人去高級餐廳食飯，但她都盛裝打扮，儀式感不能少！
片中所見，袁嘉敏身穿紫色大U領上衣出鏡，上圍似乎比以前更豐滿，相當吸睛！袁嘉敏透露早前去了北京、香港，回到英國後就去了巴芙（Bath）一日遊，更在各大景點影相打卡。雖然袁嘉敏今年獨自慶生，但她都準備充足，除了買了一大紥玫瑰花之外，還特別預訂了高級餐廳食飯，見她換上黑色Deep V連身褲，大騷迫爆上圍，之後她再披上毛毛馬甲，女人味十足，性感又誘人！
港姐出身的袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名，她曾月租4萬半山豪宅，又搭商務客位四圍飛旅行，生活富貴，因而惹來網民質疑她收入支出不成正比，更屢傳她被富豪包養。去年袁嘉敏突然搬去英國，外界議論紛紛，不過她就強調自己單身，又大呻在香港難覓伴侶：「其實我搬來倫敦的其中之一個小原因，是因為在香港一直難覓伴侶，一直都沒有什麼人約我，節日總是一個人過。上一次有『約會』已是2016年，感覺似係想找個男士傾下偈都好難。」
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