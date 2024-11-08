TVB上位花旦肯搏肯捱　身體曾多次亮紅燈︰0秒入睡拍到邊瞓到邊

憑TVB劇集《新聞女王》中飾演「許詩晴」一角爆紅，37歲高海寧（高Ling）工作不斷，可謂「得閒死唔得閒病」，出身自TVB木人巷出名肯搏肯捱，高LING亦在社交網分享鐵人秘訣令粉絲相當心痛。



高Ling上年憑劇集《新聞女王》奪得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」。（節目截圖）

高海寧（高Ling）在TVB台慶劇《新聞女王》中飾演許詩晴（Cathy）。（IG@sammkoling）

TVB「元始最強body」必定是現年37歲的高海寧（高ling）。(ig@sammkoling)

高Ling忙到無時間休息，3月初透露頸部出現2大舊硬塊，4月時更曾入院令人擔心。原以為上月能比較輕鬆，誰知所有日子均排滿了工作，每天24小時也不夠用。她上載多張補眠照，遍佈車內、化妝、弄指甲等出場等時間，爭取每分每秒休息：「鐵人Ling的最強技能「拍到邊瞓到邊」，耳塞一戴 這個世界就與我無關😂😂歡迎打卡留念😌#不完全記錄 #爭取時間補眠#0秒入睡 #鐵人唔易做#瘋狂十月 #跟我返工唔會失眠 #努力工作 #sammko」

高LING高海寧不論任何場合都可以補眠。（IG：@sammkoling）

高LING高海寧不論任何場合都可以補眠。（IG：@sammkoling）

高LING高海寧不論任何場合都可以補眠。（IG：@sammkoling）

高LING高海寧攰到令粉絲好心痛。（IG：@sammkoling）

高LING高海寧攰到令粉絲好心痛。（IG：@sammkoling）

高LING高海寧攰到令粉絲好心痛。（IG：@sammkoling）

工作人員不禁同高LING高海寧打卡。（IG：@sammkoling）