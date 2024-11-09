姜大衛三代同堂預祝李琳琳76歲生日　曹永廉子女樣似外公暴風長高

姜大衛和李琳琳是圈中公認的恩愛夫妻，今年是二人結婚50周年，近日姜大衛相約一班好朋友為太太提早慶祝76歲生日，大女依蘭偕老公曹永廉一家作神秘嘉賓現身，三代同堂好有福氣，而一對孫仔孫女暴風長高，顏值更成為焦點。

姜大衛向太太李琳琳送吻。（facebook@汪曼玲）

李琳琳76歲生日，一班好友相聚。（facebook@汪曼玲）

收到三個蛋糕。（facebook@汪曼玲）

資深傳媒人汪曼玲昨日（8日）在社交平台貼出照片，並寫道：「連炎輝請客打邊爐賀11月之星李琳琳、黃韻材、Barry及阿Ray生日快樂，姜依蘭、曹永廉一家四口又以神秘嘉賓出現。」當中還甄珍、黃淑儀、三姐蕭秀香、著名設計師Walter Ma（馬偉明）、尹錦輝等出席生日飯局。

著名設計師Walter Ma與姜大衛一家合照。（facebook@汪曼玲）

姜大衛三代同堂好有福氣。（facebook@汪曼玲）

不過，焦點卻落在曹永廉的一對子女身上，16歲的曹保熙已經高過爸爸，保熙天生單眼皮，望上去父子不太似樣，反而似年輕時候的外公，其中一張他與姜大衛齊齊食雪糕的照片更覺如餅印。穿上花恤衫的保熙樣子清秀，大有條件加入他們龐大的演藝家族。

至於13歲的女兒曹曦文也是單眼皮女生，跟媽媽餅印一樣，也有着外公的影外。曦文穿上一身粉紅色外套，充滿少女味。剛過60歲生日的曹永廉，仍保養得宜，不時被網民大讚食了防腐劑，外形像30多歲，更有「冰封俠」的外號。早前他與蕭正楠北上開騷，外父外母也專程捧場，一家人相處融洽。

孫仔已高過爸爸，越大越似年輕時的姜大衛。（facebook@汪曼玲）

公公同孫仔一齊食雪糕。（facebook@汪曼玲）

資深傳媒人汪曼玲到賀。（facebook@汪曼玲）

黃韻材。（facebook@汪曼玲）

姜大衛對太太李琳琳一見鍾情，雖然當時李琳琳已有男朋友，不過兩人兜兜轉轉仍能夠在一起。之後二人奉女成婚，誕下依蘭，育有兩女一子；2011年李琳琳患上大腸癌，幸得姜大衛全面停工悉心照料，二人結婚至今携手走過50年，生活猶如糖黐豆般形影不離，令人羨慕！

曹永廉與姜依蘭育有一子一女。（曹永廉ig）

小朋友大得好快。（曹永廉ig）

一家人感情好。（曹永廉ig）

姜大衛出身演藝世家。（ig圖片）

姜大衛16歲靚仔孫曹保熙意外曝光。（IG@johngor2022)

姜大衛孖大女兒姜依蘭和外孫仔曹保熙北上逛深圳超市山姆（Sam's Club）提早辦年貨的照片。（IG@johngor2022)

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