TVB力捧小花飛甩周嘉洛戀情曝光？　與男友人蜜遊沖繩頭貼頭合照

10月尾剛踏入35歲的無綫（TVB）力捧小花陳瀅（Jeannie）生活多姿多彩，適逢TVB新劇《臥底嬌娃》煞科，陳瀅把握機會外出旅行。日前她於社交網分享多張到沖繩遊玩靚相，陳瀅趁住秋天再大解放一次，狂曬出比基尼照，十分誘人。日前一位神秘男友人與陳瀅齊齊現現沖繩，仲頭貼頭親密合照。

陳瀅曬出到巴黎旅行的照片。（小紅書）

陳瀅的透視小貓造型。(IG圖片)

陳瀅繼續於社交網分享多張遊沖繩照片，陳瀅穿上透視裝遊走當地街頭，型格又有款。原來她到沖繩是為了參加朋友婚禮，順便旅遊，認真識嘆。而陳瀅相中頻頻出現一位男友人，該男友人與陳瀅一起出席婚禮，陳瀅與男友人碰杯之餘，又親密地靠在對方膊頭自拍，兼頭貼頭親密合照，非常曖昧！

陳瀅沖繩大解放。（IG@missjni）

陳瀅沖繩大解放。（IG@missjni）

而與男友人的對鏡自拍照中，陳瀅右手離奇出現一塊瘀青，引人憂心！駱胤鳴留言關心：「隻手好瘀 送兩支馬百良活絡油俾你捽散佢」，不過陳瀅當然懶理受傷繼續享受啦！入行11年的陳瀅曾與賭王四房之子何猷亨拍拖，又傳出與余德丞、羅天宇、陳家樂、周嘉洛、黃宗澤緋聞，其中不乏男神，可謂男神殺手！要數近來傳得最熱烈的，必數是她與周嘉洛緋聞，兩人被傳合作拍《痞子殿下》而定情。惟陳瀅近日接受訪問堅稱是單身，不急於拍拖，又感恩身邊有不少好朋友。

陳瀅又去沖繩。（IG@missjni）

陳瀅又去沖繩。（IG@missjni）

原來去參加婚禮。（IG@missjni）

與男友人親密貼頭合照。（IG@missjni）

碰杯。（IG@missjni）

曖昧親密合照！（IG@missjni）

影對方背影。（IG@missjni）

靚女喎！（IG@missjni）