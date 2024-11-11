鄭家生演《破壞之王》奔雷手爆衫成經典　揭星爺片場鮮為人知一面

有TVB「御用惡人」之稱的鄭家生，在影視圈打滾近半世紀，最初他獲戲班朋友介紹加入邵氏電影任職武術指導，後來再獲朋友推薦簽約TVB，是謝賢的常用替身，同時亦會演出部份劇集角色，雖然多以配角為主，但飾演惡人惡相的彪形大漢入型入格，讓觀眾留下深刻印象。

鄭家生有TVB「御用惡人」之稱。（電視截圖）

鄭家生飾演惡人惡相的彪形大漢入型入格。（電視截圖）

除了電視劇外，鄭家生也有參與電影演出，當中以在《破壞之王》中飾演拳賽裁判、「奔雷手」文泰來最經典。近日，鄭家生在其社交平台就分享了當年與「星爺」周星馳拍攝《破》片時的相處點滴，還公開了對方片場中鮮為人知的一面。

鄭家生近日拍片分享與周星馳合作的感覺。（小紅書@鄭家生）

鄭家生稱星爺在片時刻都想著電影。（小紅書@鄭家生）

片中鄭家生被問到周星馳是否傳聞所指的「片場暴君」？他表示與星爺曾合作過五、六部電影，不覺得，「有時喺片場走廊行過，有人嗌佢『喂，周星馳』，佢好似聽唔到咁，佢有佢行，所以唔了解佢嘅人就會覺得，點解周星馳『靴咁大個鼻』，嗌都唔睬，其實我就覺得佢根本唔係，佢連行路都喺度諗緊電影嘅嘢，咁奇怪嘅呢個人，所以我同佢合作過幾部電影，我都唔覺得佢有咩問題。」

鄭家生說別人有時可能覺得星爺很怪，其實他很有想法。（小紅書@鄭家生）

鄭家生稱拍《破壞之王》時，星爺已有權利去改劇本。（小紅書@鄭家生）

鄭家生續言：「我覺得佢係一個非常有想法嘅演員，劇本呢樣嘢係死嘅，你作為一個演員睇完劇本之後，你可以喺呢場戲裡面，將自己嘅諗法加入去。但你作為一個演員，無理由話直接搵導演講：『我要咁樣演！』無可能架嘛。導演唔接受，你就只能按劇本去演，所以我諗佢後期因為咁樣先會諗佢係想去做導演。」

鄭家生表示做拳證這幕，原本是好簡單，本來只係拍一日。（《破壞之王》電影截圖）

但星爺不斷改良，拍拍吓拍咗幾日出嚟。（《破壞之王》電影截圖）

鄭家生稱那個時候星爺已經是「話到事」去改劇本，「其實（《破壞之王》）我做拳證嗰條片，係好簡單嘅嘢，本來只係拍一日，拍拍吓拍咗幾日出嚟，佢就係日日坐喺片場諗到底係點樣拍呢？」談到爆衫一幕，鄭家生笑言好像很厲害，但一拳就倒下了，「嗰個反差效果，佢嗰時可能就係諗到呢樣嘢，（加戲）我覺得冇壞，係加得好唔好咁解，有時就係咁意想不到，超出咗以前我哋嘅諗法，佢係超前咗嘅，我哋當時喺片場睇就覺得『嘩，會唔會太誇張？』但出嚟嘅效果又得，你吹佢唔脹，出嚟嘅效果又真係好笑，佢就係咁執着嘅人。」

爆衫這幕更成為經典。（《破壞之王》電影截圖）

「奔雷手」文泰來。（《破壞之王》電影截圖）

但一拳被KO，好好笑。（《破壞之王》電影截圖）

鄭家生自己也想不到這麼小的戲份，居然可以讓大家記住。更坦言：「老實講，影壇裡面有幾多個周星馳呀，你唔好話我話！」而他最後也寫道：「片場暴君周星馳？才不是！他只不過是敬業 沉迷於電影業罷了～一位每時每刻 吃飯走路都在想著電影的好導演！」

鄭家生非常欣賞周星馳。（《破壞之王》電影截圖）