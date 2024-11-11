億萬男星被修哥「問罪」唔畀名份第二任老婆　娶前妻後曾欠債2億

現年71歲的鍾鎮濤（阿B）過去與章小蕙有一段轟動的婚姻，1997年離婚後，鍾鎮濤與台灣女友范姜素貞交往，女方陪伴他度過破產時期，鍾鎮濤決定在2014年於峇里島補辦婚禮彌補愛妻。

鍾鎮濤在2014年與范姜結婚了。（鍾鎮濤微博圖片）

鍾鎮濤和章小蕙。（網上圖片）

B哥哥前妻是章小蕙。（圖片來源：視覺中國）

近日鍾鎮濤受邀上胡楓（修哥）主持的《修哥萬花筒》接受訪問，期間被修哥「大興問罪」！講完《新精武門》後，修哥突然稱要鬧鍾鎮濤。而鍾鎮濤回答：「鬧我？隨便啦！不過你鬧我會唔會又......」修哥問：「聽聞你認識范姜好耐啦呵？」鍾鎮濤窒了幾秒，疑惑問：「點樣耐法？識咗佢廿幾年啦喎！」修哥「問責」道：「認識好耐先同佢求婚！一個咁好嘅老婆應該好快同佢表示呀嘛！」

鍾鎮濤范姜相愛多年。（微博：@范姜FANFAN）

鍾鎮濤范姜相愛多年。（微博：@范姜FANFAN）

鍾鎮濤聽後鬆一口氣，笑指：「我唔得閒！」修哥驚呼問：「一個賢妻良母喺你隔籬，你唔得閒？」鍾鎮濤笑稱：「唔只我唔得閒，大家都唔得閒。我要還債，仲要做嘢。」修哥又「指責」鍾鎮濤冇畀名份給范姜，「你真係唔啱！」鍾鎮濤見招拆招，指因想補償范姜，才隔10年後舉辦婚禮，而范姜也明白他的難處。修哥又指：「所以先要鬧你囉！」鍾鎮濤由欠債2億破產收場，短短數年間還清債務後，還賺回逾億身家，沒有范姜支持難以做到。

修哥突然「鬧」鍾鎮濤。（小紅書）

鍾鎮濤聽後窒了幾秒。（小紅書）

阿B好驚。（小紅書）

其實修哥問點解咁耐都唔娶范姜。（小紅書）

鬆一口氣。（小紅書）

鬆一口氣。（小紅書）

被修哥「大興問罪」。（小紅書）

阿B稱要還債。（小紅書）

鍾鎮濤與前妻章小蕙的恩怨在當年成為一時熱話，當時有指章小蕙是「大花筒」，加上投資失利，鍾鎮濤於2002年宣布破產。（范姜素貞微博）

鍾鎮濤范姜相愛多年。（微博：@范姜FANFAN）