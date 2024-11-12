六大綠葉齊現身網民指撐起TVB半邊天　其中一位66歲仲做醫美代言

內地社交平台抖音已成為香港藝人打入內地市場必經的渠道，一班綠葉也不例外。日前，TVB六位老戲骨－黃梓瑋、李成昌、曾慧雲、梁珈詠、魏惠文和邵卓堯，有網民指這六位可以撐起TVB半邊江山。

黃梓瑋、李成昌、曾慧雲、梁珈詠、魏惠文和邵卓堯。（片段截圖）

網民指他們撐起TVB半邊天。（抖音截圖）

其中一位綠葉相當厲害，一直以來醫美通常都會找女藝人，但上年66歲的李成昌竟然以高齡姿態成為了醫美代言，更被指換臉成功後生30年，令人佩服。當時李成昌接受旁問時說：「邊有三十年呀，我就覺得後生咗二十年啫。其實整之前我係有問過我老婆意見嘅，佢都覺得而家醫美微調都好普遍，而我就覺得醫美唔係女人嘅專利，男人都可以整，只要唔係整得太過份，我都接受到。」

楊玉梅話李成昌「後生咗三十年」，成個後生版張衛健咁。（梁碧玲攝）

李成昌於1979年第八期無綫電視藝員訓練班畢業後加入TVB，至今已經長達43年，更被封為「TVB最忠心演員」。效力TVB大半生的李成昌曾在2012年榮獲「傑出演員大獎」，今年他憑着《異搜店》、《凶宅清潔師》及《美麗戰場》獲得「最佳男配角」三項提名，同時獲「最受歡迎電視男角色」三項提名，可惜最後都失落獎項。雖然李成昌在多部劇集中展現「教材級」演技，令觀眾嘆為觀止，但卻未曾獲得任何演技獎項。

李成昌在《萬千星輝頒獎典禮2012》上獲得「傑出演員大獎」。（視覺中國）