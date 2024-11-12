豪門女婿多次命危瘦到似骷髏骨頭　如今狀態極佳面色紅潤

賭王千金何超儀與陳子聰於2003年拉埋天窗，結婚超過21年一直恩愛如初。近日，兩位出席2024曼谷世界電影節（The World Film Festival of Bangkok），不得不說陳子聰的狀態極佳，面色紅潤，完全看不出曾因嚴重內出血一度命危。

狀態極佳！（IG/@josie_ho_chiu）

不離不棄！（IG/@josie_ho_chiu）

何超儀接受鄭裕玲網上節目《The Do Show》訪問，親揭老公陳子聰（Conroy）在2022年10月於澳洲時，肚臍下大動脈爆裂，緊急接受手術後曾昏迷20日，之後做過幾次手術才漸趨穩定。Josie指老公手術後要開造口小便，小便痾黑血，每日更要輸十多包血，幾乎用光醫院血庫的血。醫生甚至叫Josie祈禱，Josie說：「醫生話要做嘅都做晒，依家就係睇佢自己喇。其實佢今個禮拜係好大機會活唔到㗎，會死㗎。」她又謂當時發現老公的雙腳腳趾冰冷變紫色，隨時會被當成糖尿腳而需要截肢。最後陳子聰昏迷了一個月加一星期才甦醒。

陳子聰近年回復模特身形，受到不少女士歡迎！（IG/@josie_ho_chi）

陳子聰曾暴瘦60磅。（網上圖片）

Josie表示由於陳子聰的尿道在手術的過程中被醫生鉗爛了，他需切除兩邊尿道，要手插喉造口排尿，並且要一直洗腎。Josie說：「醫生話可能要永久洗腎，嚇到我死，咁我哋咪返唔到香港？永世都返唔到香港。」後來陳子聰的情況有好轉，兩人終於可以返港，繼續接受治療。Josie指老公的腸也切剩很短了，所以連大便也要靠造口去排泄。Do姐問到：「咁佢好唔好得返㗎？」Josie表示：「醫生話好多人都係孭尿袋過一世，如果你唔想有風險，咁就孭尿袋過一世啦。但係我老公先咁後生，我哋梗係問醫生有咩方法搏下。我最大嘅心願就係佢可以做返一個freeman，可以自己大小便，做返一個正常人，唔想孭住啲袋，所以我會同佢繼續去做手術。」

陳子聰受訪時談及康復狀況。（葉志明 攝）

而早於2016年，陳子聰就曾因肝與腸有問題，體重一度暴瘦，令人擔心。Josie首談老公詳細病歷表示：「佢喺2016年曾經患過肝硬化，因為好早發現，肝硬化好快好返。佢入咗醫院，再發現佢有直腸炎，跟住都即刻醫好咗。嗰時佢成日喺醫院吊鹽水，唔食嘢，佢咪瘦到好似骷髏骨頭咁囉。」