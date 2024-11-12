TVB台慶綵排前出意外赴急症　黃瀅仴鐵線篤穿手：望住啲肉被吊住

11月是TVB台慶月，不少藝人都日夜忙於排練表演，加入TVB三年多的前港大校花Verena黃瀅仴，之前在《全城一叮》曬拉丁舞成焦點，正為接下來台慶表演綵排，豈料突然發生意外要趕赴急症室。



黃瀅仴（Verena）是第31期藝員訓練班畢業生，更是港大校花，IG有不少靚相。（IG：@verena.wong）

黃瀅仴（Verena）能文能武，精通彈琴、拉丁舞、中國舞、古典舞及中國舞多種舞蹈，自小更甚有表演慾。（IG：@verena.wong）

黃瀅仴（Verena）IG有不少靚相。（IG：@verena.wong）

黃瀅仴（Verena）IG有不少靚相。（IG：@verena.wong）

23歲Verena原名黃翠莹，香港大學畢業，2021年第31期藝員訓練班當時公開招募吸引近二千報名入讀，最後有15男11女獲準入讀2021年TVB藝員訓練班，Verena亦是當中一員，當時已有網民在討論區發文指：「港大孫志新女神 verena.wong 參加藝訓班。」藝訓班畢業後她正式加入TVB，成為J2ER之一有參演《婚後事》、《我推的野男Live》、《直播靈接觸》及新劇《金式森林》。身高165CM的Verena能文能武，精通彈琴、拉丁舞、中國舞、古典舞及中國舞多種舞蹈，自小更甚有表演欲，是學校劇社的風頭躉。

才藝比拼節目《全城一叮》首集，黃瀅仴大晒拉丁舞玩埋極速變裝，由粉紅色變紅色。

《全城一叮》參賽者之一黃瀅仴（Verena）成為焦點。

黃瀅仴（Verena）自小習舞身形甚FIT。（IG：@verena.wong）

近日她忙於為台慶表現綵排，其中一日突缺席，及後在IG上載身處急症室包扎照片留言：「收到大家好多嘅關心，琴日喺屋企唔小心將一條帶勾嘅鐵線穿咗入手指入邊（一個窿穿入去另一個窿出穿返出嚟…）當下望住自己嘅肉被吊住好PANIC，心急之下自己將條鐵線掹返出嚟之後就爆血了（然後就嚇到喊了因為痛到痹咗）。好彩醫生話傷口唔算深，打咗加強版破傷風針同埋食抗生素防止發炎，最緊要係隻手指仲可以靈活郁到﹗（本身勁擔心會影響台慶嘅鋼琴表演）」

黃瀅仴（Verena）不時曬長腿。（IG：@verena.wong）

黃瀅仴（Verena）不時曬好身材。（IG：@verena.wong）

黃瀅仴（Verena）不時曬長腿。（IG：@verena.wong）

黃瀅仴（Verena）發生意外入院。（IG：@verena.wong）

黃瀅仴（Verena）發生意外入院。（IG：@verena.wong）