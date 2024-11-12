TVB人氣花旦Deep V長髮Look女人味滿瀉　獲讚人靚聲甜零缺點

高海寧（高Ling）去年憑TVB台慶劇《新聞女王》中許詩晴（Cathy）一角奪得「最佳女配角」，亦是她入行15年以來首度獲獎，演技備受肯定，更帶挈她人氣急升，工作檔期排到滿一滿，更令她0秒入睡「拍到邊瞓到邊」！據知高Ling除了忙着拍攝賀歲片《麻雀女王追男仔》之外，還要到深圳為新劇《夫妻的博弈》開工，鐵人Ling果然並非浪得虛名！雖然高Ling忙到無時間休息，但她每次亮相都以最佳狀態示人，日前她就獲邀出席活動，更擔任主持及表演嘉賓！

高海寧（高Ling）憑《新聞女王》中許詩晴（Cathy）一角贏盡口碑。（IG@sammkoling）

高Ling工作量激增。（IG@sammkoling）

拍到邊瞓到邊。（IG@sammkoling）

不論任何場合都可以補眠。（IG@sammkoling）

高海寧攰到令粉絲好心痛。（IG@sammkoling）

攰到令粉絲好心痛。（IG@sammkoling）

電影煞科繼續開劇。（IG截圖）

雖然高Ling忙到無時間休息，但她每次亮相都以最佳狀態示人！（IG@sammkoling）

大露背！（IG@sammkoling）

好靚！（IG@sammkoling）

高Ling在IG曬出多張靚相，並寫道：「Let's enjoy the day🥳🥳🥳好久沒接MC加唱歌了，玩得很開心😄謝謝邀請🌷」相中所見，身穿Deep V晚裝的高Ling大騷凹凸有致的完美身材，狀態Fit爆，而她的長髮造型更大獲好評，更添女人味！除了擔任活動主持之外，高Ling還即場獻唱一首容祖兒的《心花怒放》，期間又一邊同台下粉絲握手一邊唱歌，完全零架子，網民紛紛留言大讚：「又靚又索」、「哪裏來的仙女不止很會演戲還很會唱」、「人靚聲甜」、「So charming」！

Deep V。（IG@sammkoling）

長髮Look。（IG@sammkoling）

女人味十足。（IG@sammkoling）

Fit！（IG@sammkoling）

表演。（IG@sammkoling）

唱歌。（IG@sammkoling）

握手。（影片截圖）

獻唱。（影片截圖）

零架子！（影片截圖）

在內地爆紅的高Ling工作量激增，除了拍戲拍劇之外，連月來經常周圍飛密密吸金，早前她就與C君（鄭詩君）及陸浩明應客戶邀請，出發往大阪旅遊兼工作，又到馬來西亞、廣州、長沙、廈門等地工作，更有份擔任《第十一屆絲綢之路國際電影節》開幕式嘉賓主持，同央視主持人一起合作主持，相當犀利！不過忙到「甩轆」的高Ling身體亦響起警號，今年3月自爆頸部疑似有硬塊，其後又曬出一張躺在病床的照片，但就未有交代入院原因，健康狀況令人擔心。

鐵人Ling！（IG@sammkoling）

大阪工作。（IG@sammkoling）

叻！（IG@sammkoling）

零缺點！（IG@sammkoling）

工作排到滿！（IG@sammkoling）

人氣強勁！（IG@sammkoling）

今年3月高Ling自爆頸部出現兩大硬塊。（IG截圖）