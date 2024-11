張曦雯探班撐好姐妹做一日店長　唐詩詠用呢樣嘢做回報

自2年前跳出舒適圈離巢TVB後,唐詩詠由I人變E人,脫胎換骨積極拓展交友圈,跟周潤發跑步與甘比做織女,亦與TVB時期好友保持聯繫。近日她在銅鑼灣開店,連日來不停有藝人好友親自撐場,當紅花旦更抽空做一日店長。



唐詩詠近日榮升老闆娘。(IG:@natalietong53)

唐詩詠幾近日日在舖頭落手落腳工作。(IG:@natalietong53)

唐詩詠幾近日日在舖頭落手落腳工作。(IG:@natalietong53)

剛拍完劇集《臥底嬌娃》的張曦雯,無預警到麵包店令唐詩詠相當驚喜,張曦雯直擊好友身穿制服,親力親為抹檯做清潔,又企門口招呼客人:「She now comes with freshly baked bread, can she be more perfect ❤️」張曦雯亦客串做一日店長幫忙控制人流,獲靚靚老闆娘送麵包作報酬。

張曦雯突擊唐詩詠麵包店探班。(IG:@kelllycheung)

