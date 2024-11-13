TVB金牌司儀着制服戴成排勳章出席紀念活動　傳擁20億身家極猛料

現年64歲的TVB金牌司儀鄧梓峰憑溫文爾雅的「好好先生」形象深入民心，但原來他入行前是一位軍人，日前是香港「和平紀念日」，按傳統在中環和平紀念碑舉辦追思會，悼念兩次世界大戰的死難者，而鄧梓峰都有參與紀念活動，他在IG分享了出席活動的照片，並寫道：「Remembrance Sunday, 除咗紀念意義之外，亦係機會彼此問候一下，知道大家健康地生活，咁就安心！」

鄧梓峰是TVB金牌司儀。（IG@patrick_dunn_official）

好好先生。（IG@patrick_dunn_official）

參與紀念活動。（IG@patrick_dunn_official）

同一班老友見面。（IG@patrick_dunn_official）

身穿制服。（IG@patrick_dunn_official）

好型！（IG@patrick_dunn_official）

相中所見，穿上一身整齊制服的鄧梓峰佩戴了多個勳章，他更與多位老朋友合照留影，非常高興！鄧梓峰入行前為皇家香港軍團（義勇軍）軍人，曾被送到英國桑德赫斯特皇家軍事學院受訓，而他退役時更特別找鑄劍廠量身訂造了一把劍留念，上面刻有「Lieutenant Patrick Dunn」及他的軍人號碼，相當有紀念價值。會計系畢業的鄧梓峰放棄高級會計師工作，毅然加入娛圈，曾在加拿大電視台擔任新聞主播，回流後曾任電台DJ，精通中、英、法及德文的鄧梓峰擅長打高爾夫球、馬術、劍擊，更是機師、筆跡分析專家、收藏家、低音結他手等等，可謂是十項全能。

鄧梓峰入行前為皇家香港軍團（義勇軍）軍人。（IG@patrick_dunn_official）

勁！（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰曾分享年輕時照片。（IG@patrick_dunn_official）

高手！（IG@patrick_dunn_official）

擅長打高爾夫球。（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰在2000年考獲小型飛機駕駛執照，擁有逾一千小時飛行經驗，是香港飛行協會會員及香港航空青年團上尉。（IG@patrick_dunn_official）

多才多藝！（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰不但博學多才，更家世顯赫，爸爸鄧廷琮經營空運及海運業務，有傳家族資產高達20億，對於身家之謎，鄧梓峰曾在接受《香港01》訪問時笑言：「我都唔知呀，屋企人係有少少物業嗰啲嘢嘅，但我就唔會走去計囉，我成日想睇嗰條數係點樣列出嚟，我都想睇吓！」而他亦從不刻意炫富：「我一架車都可以揸廿幾年，一套西裝可以着廿幾年，有時候我覺得只要做少少改動，嗰套西裝着返出嚟一樣可以好好睇，變咗我有個咁嘅習慣。」

鄧梓峰多年來作風低調，絕少曝光家庭生活。（IG@patrick_dunn_official）

有傳家族資產高達20億。（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰與太太育有兩子兩女，大女鄧瓊芝（Natalie）除了間中擔任模特兒之外，現時從事攝影師工作。（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰曾分享年輕時照片。（IG@patrick_dunn_official）

一架車揸廿幾年！（IG@patrick_dunn_official）