洪金寶未來新抱脫俗靚樣獲讚有靈氣　孝順女搵錢醫癌病母為父孭債

72歲影壇武打巨星「大哥大」洪金寶與韓籍前妻曹恩玉誕下四名子女，包括洪天明、洪天祥、洪天照及洪煦榆，大仔洪天明早已成家立室，早前傳近年定居台灣的49歲次子洪天祥亦有意與拍拖7年的女星劉奕兒拉埋天窗。

洪金寶與韓籍前妻曹恩玉誕下四名子女。（微博圖片）

洪金寶三代同堂。（洪天明微博）

昨日（11日）有網民在抖音上發佈了一條巧遇劉奕兒的影片，當中見劉奕兒為配合粉絲合照，專登彎腰遷就拍攝角度，十分和藹可親。

洪金寶與韓籍前妻曹恩玉誕下四名子女。（洪天祥FACEBOOK）

洪金寶與二仔洪天祥。（洪天祥FACEBOOK）

洪天祥近年移居台灣。（洪天祥微博）

洪天祥近年移居台灣。（洪天祥微博）

洪天祥與劉奕兒拍拖7年感情穩定。（洪天祥FACEBOOK）

洪天祥與劉奕兒拍拖7年感情穩定。（洪天祥FACEBOOK）

該網民留言：「33歲的劉奕兒和洪金寶的兒子洪天祥一樣出身於演藝世家，她的爺爺是資深藝人高鳴」，影片中見劉奕兒一頭清爽短髮，皮膚白皙透亮，五官十分精緻。她穿上一件白色公主袖襯衫配深藍色碎花半截裙，打扮端莊賢慧，沿路有不少人邀請她合照，她亦禮貌點頭微笑示好，期間為遷就粉絲的拍攝角度，微微彎腰配合，表現親切大方。網民紛紛留言大讚：「有點邱淑貞和梁詠琪的结合感」、「好漂亮，給人一種很清新脫俗的感覺」、「濃眉大眼，還有酒窩」、「挺靈氣的」。

劉奕兒有小酒窩，好靚女。（小紅書截圖）

劉奕兒親民與粉絲合照。（小紅書截圖）

有傳劉奕兒將與天祥拉埋天窗。（小紅書截圖）

劉奕兒一頭清爽短髮，皮膚白皙透亮，五官十分精緻。（小紅書截圖）

專登彎身同fans合照。（小紅書截圖）

專登彎身同fans合照。（小紅書截圖）

有傳劉奕兒將與天祥拉埋天窗。（小紅書截圖）

33歲的劉奕兒原名劉思廷，是台灣已故資深藝人高鳴的孫女，她原本想當體育記者，父親公司破產孭上7位數字債務、媽媽癌症復發需大筆醫藥費、爺爺過世和奶奶髖關節開刀，為幫補家計而放棄夢想改當藝人。劉奕兒因緣際會簽進「偶像劇教母」柴智屏旗下，外型亮眼、身材高大一出道就是女主角，近年曾與姜濤合作劇集《超感應學園》，去年憑電影《老狐狸》提名金馬獎最佳女配角獎，今年就在《女兒的女兒》中飾演任性幼稚又極度脆弱的女同志，連續兩年提名金馬女配角，是實力派女演員。

劉奕兒曾與姜濤拍《超感應學園》。（IG：@eugenieliu612）

早前有消息指洪天祥已向劉奕兒求婚，疑因女方家中財政壓力婉拒；但早前劉奕兒受訪時口風有轉，公問感謝洪家一直把她當家人看待，加上小倆口感情因遠距離美感，歷久彌新。

劉奕兒去年憑電影《老狐狸》入圍金馬獎最佳女配角獎。（IG：@eugenieliu612）

劉奕兒去年憑電影《老狐狸》入圍金馬獎最佳女配角獎。（IG：@eugenieliu612）

劉奕兒去年憑電影《老狐狸》入圍金馬獎最佳女配角獎。（IG：@eugenieliu612）

洪天祥與劉奕兒拍拖7年感情穩定。（洪天祥FACEBOOK）

【圖輯】點圖放大看更多劉奕兒IG照片👇👇👇

Eugenie有一對長腿。（IG@劉奕兒）

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