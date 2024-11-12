前港男搭地鐵被捕獲頹到爆十足阿叔遭嘲暗星　車廂一舉動惹爭議

現年43歲的黃建東，參加2011年香港先生入行，起初發展平平，但他沒有放棄繼續追夢，積極爭取每一個演出機會，近年他主持、綜藝、劇集3線發展，在TVB《全能司儀選拔大賽2022》中勇奪冠軍。此外，黃建東扮嘢能力也極高，曾因二次創作日本洗腦歌《PPAP》廣東話粗口諧音版而大受歡迎；其後又在綜藝節目《福祿壽訓練學院》中上演「一人Avantgardey」，令人留下深刻印象。

黃建東參加2011年香港先生入行，當年奪得「最具演藝潛能大獎」。（娛樂新聞台截圖）

當年黃建東好瘦。（娛樂新聞台截圖）

曾因二次創作日本洗腦歌《PPAP》廣東話粗口諧音版而大受歡迎。（Youtube截圖）

最近熱播中的台慶劇《黑色月光》，黃建東也有份參與，而且出鏡率不低，飾演王浩信的好朋友、好幫手，為對方出謀獻策，角色討好，可以說是入行以來的另一個代表作。角色獲得討論理應開心，但黃建東日前被網民捕獲時竟一副頹樣，究竟何事呢？

黃建東在TVB《全能司儀選拔大賽2022》中勇奪冠軍。（IG@derekwong726）

黃建東新年到汪明荃家同阿姐拜年。（IG@derekwong726）

同樂小姐好Close。（IG@derekwong726）

近年作多方面發展。（資料圖片）

近日，有網民在社交平台分享一張在地鐵車廂內遇見黃建東的相片，並寫道：「我好似撞到明星，大家覺得似唔似佢。」相中，黃建東素顏示人，頭髮又亂，身穿街坊裝挨著扶手撳電話，整個形態十足未睡醒的中年大叔，難怪網民有疑問。

黃建東在綜藝節目《福祿壽訓練學院》中上演「一人Avantgardey」，令人留下深刻印象。（IG@derekwong726）

黃建東在台慶劇《黑色月光》飾演王浩信的好朋友、好幫手，角色甚有發揮。（IG@derekwong726）

與視帝有不少對手戲。（IG@derekwong726）

但黃建東不介意頹樣被攝，親身回覆：「係我嚟㗎，不過今日着得勁衰去做treatment，希望唔好嚇親大家。我瘦咗30磅，所以呢個角度睇落塊面好似好瘦咁，其實個身唔瘦㗎，仲要再減。」對於有網民稱呼他只是「暗星 不是明星」，黃建東大方回覆：「我唔係明星，只係一個熱愛表演嘅人，just an 藝人。暗星都得，因為有時候真係暗淡無光到一個點，我自己都嚇親，唉……星途坎坷……不過我會繼續加油，而家仲做埋幕後幫不同的客戶策劃廣告和寫廣告歌，唔知大家有冇聽過嗰首 teka廚餘機歌曲？Have a good Monday everyone~」高EQ回答獲網民讚賞，紛紛留言叫他加油。

但同時也有網民覺得黃建東挨在扶手的行為不當，因為在他頭頂已大大隻字寫上該空間是「請讓有需要乘客優先使用這空間」，做藝人應該以身作則。不過也有人覺得可能當時車廂人不多，也未有需要幫助的人才挨一挨。

有網民在社交平台分享一張在地鐵車廂內遇見黃建東的相片。（Threads圖片）

黃建東親自回覆網民。（Threads圖片）

黃建東對被嘲暗星，大方回應。（Threads圖片）

網民留言。（Thread截圖）